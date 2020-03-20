السعودية: تعليق الرحلات الداخلية والمواصلات لـ 14 يوما

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يومًا، ابتداءً من الساعة السادسة من صباح السبت.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناء على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء كورونا جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في أكثر من 170 دولة حتى الآن.

مصدر مسؤول في #وزارة_الداخلية : تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غدٍ السبت.https://t.co/uWuD0mWcF8#واس_عام pic.twitter.com/jQxHMFgx14 — واس العام (@SPAregions) March 20, 2020

فقد قررت حكومة المملكة تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يوما ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم غد السبت باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص.

وتعليق نشاط الحافلات بأشكالها كافة لمدة 14 يوما ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم غد السبت، عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية، بموجب خطابات تصدر من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة.

وتعليق نشاط سيارات الأجرة لمدة 14 يوما ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم غد السبت، باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، بحسب ما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات.

وتقوم الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل.

وتتولى الجهات الأمنية متابعة إيقاف الحافلات وسيارات الأجرة لحين انتهاء فترة التعليق.