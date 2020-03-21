"أوبر" تعلق خدماتها في السعودية لأجل غير مسمى

أعلنت شركة "أوبر" تعليق العمل في المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، بسبب الإجراءات التي أعلنتها سلطات المملكة.

وقال متحدث باسم شركة "أوبر" لوكالة رويترز: "في ضوء الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية، نعلق عمل أوبر تاكسي في المملكة حتى إشعار آخر".

وتعمل خدمات " أوبر " التي ينقل بها السائقون الركاب بسياراتهم الخاصة وخدمات توصيل الطعام، بشكل طبيعي.

وقررت السعودية تعليق خدمات سيارات الأجرة العادية والتابعة لشركات خاصة كإجراء احترازي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن السعودية أعلنت حتى اليوم السبت، تسجيل 344 حالة إصابة بالفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بلغ نحو 234 ألف إصابة وتوفي 10 آلاف شخص من الفيروس في العالم.

وبحسب المنظمة فإن عدد الإصابات بالفيروس ازداد في العالم خصوصا في القارة الأوروبية والولايات المتحدة وبلغت نحو 104 آلاف حالة تقريبا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.