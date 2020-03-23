مصر للطيران تسير رحلات من الكويت بدءا من الأربعاء

قالت إدارة الطيران المدني الكويتية، اليوم الاثنين، إن شركة "مصر للطيران" ستقوم بتسيير رحلة يومية لمدة أسبوع من الكويت إلى القاهرة بدءا من بعد غد الأربعاء.

وأشار الطيران المدني أن السلطات الكويتية منحت شركة "مصر للطيران" حق التشغيل التجاري، بمعدل رحلة يومية على مدى أسبوع، وذلك للمقيمين في دولة الكويت الراغبين في المغادرة إلى مصر.

الطيران المدني : تسيير رحلة طيران يوميا للمقيمين في دولة الكويت لجمهورية مصر العربية اعتبارا من بعد غد الأربعاء للمقيمين . pic.twitter.com/6vze95g136 — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) March 23, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل حالة واحدة فقط، مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " خلال الـ 24 الساعة الماضية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الدكتور عبد الله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، قوله "إن هذه الحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 189 حالة".