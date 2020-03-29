ولي عهد أبو ظبي والرئيس العراقي يبحثان التعاون المشترك لمكافحة كورونا

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه بحث مع الرئيس العراقي برهم صالح، سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب ابن زايد على "تويتر"، اليوم الأحد: "بحثت مع الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومستجدات انتشار فيروس كورونا وجهود احتوائه والوقاية منه".

وتابع: "بحثنا مجالات التعاون والتنسيق المشترك لمواجهته والتخفيف من تداعياته المختلفة".

بحثت مع الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح.. تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومستجدات انتشار فيروس كورونا وجهود احتوائه والوقاية منه ، ومجالات التعاون والتنسيق المشترك لمواجهته والتخفيف من تداعياته المختلفة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 29, 2020

وسجلت الإمارات حتى أمس السبت، 468 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين، بحسب وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة العراقية، أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، اليوم الأحد، منوهة إلى أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 547 إصابة، و42 حالة وفاة، و143 شفاء تام.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 123 ألف مصاب وأكثر من 2200 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 92 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 78 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 58 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 38 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 37 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 14 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 10 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.