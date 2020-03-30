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04:29 GMT30 مارس/ آذار 2020
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    سامح شكري

    الخارجية المصرية تقول إن لديها خطة لإعادة المواطنين العالقين في الخارج... فيديو

    © Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs
    العالم العربي
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    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (236)
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    أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه لديه خطة محكمة لإعادة المصريين العالقين من الخارج، في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم.

    قال شكري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور" المصرية، أن الوزراة على مدار يومين بكل أجهزتها المعنية بالشئون القنصلية بالإضافة إلى مكتب الوزير لشئون الطيران، تبحث كيفية إعادة العالقين من الخارج.

    وأوضح الوزير المصري، أن العملية معقدة وبها تفاصيل كثيرة والسفارت تحاول أن تتواصل مع كل العالقين في الخارج في البلاد المختلفة، حتى تتمكن من إعادتهم والتنسيق مع وزارة الطيران لذلك.

    وتابع شكري، أن هناك خطة تم وضعها لإعادة العالقين من الخارج، والوزارة بصدد عرضها على رئيس الوزراء، وفي حال الموافقة عليها، ستضع شركة مصر للطيران برنامجا لإيفاد طائرات لجلب العالقين.

    وواصل: أن العالقين الذين تعنيهم الدولة هم الموجودون في الخارج بشكل مؤقت وعارض ويضطرون للعودة إلى بلادهم، وفي مقدمة هؤلاء الطلبة الذي أغلقت جامعتهم وأماكن إقامتهم في الخارج.

    ووجه وزير الخارجية نصيحة للمصريين المقيمين بالخارج، بأن يظلوا في أماكنهم ويلتزموا بعدم الخروج من منازلهم لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنه فور الموافقة على خطة عودة العالقين بالخارج سيتم الإعلان عن جدول الطائرات.

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    أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد 29 مارس/آذار، 4 وفيات و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليصل بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 609 حالات و40 وفاة.

    انتشر الفيروس حتى الآن في 199 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر. كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة.

    بينما في دول مثل: إيطاليا (97 ألف إصابة،  10780 وفاة)، إسبانيا (80 ألف إصابة، 6802 وفاة)، والولايات المتحدة (138 ألف إصابة،  2438 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في ما يقارب 200 دولة، إذ تعدت الإصابات حاجز الـ 717 ألف إصابة، واقتربت الوفيات من 34 حالة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

    كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    الموضوع:
    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (236)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, سامح شكري, الخارجية المصرية
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