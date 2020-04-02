مصر: فحص أكثر من 3 آلاف عينة مواد غذائية وحيوانية ونتائجها "سلبية" من كورونا

أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الخميس، أنه تم تفحص 3405 عينات لمواد غذائية وحيوانات ومستلزمات مستوردة وبنتيجة التحاليل كانت كلها خالية من فيروس كورونا.

وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، قال دكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، إن "معامل المعهد قامت بفحص 3405 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 1/4/2020 وأن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا".

وأضاف شاهين أن "هذه العينات واردة من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولي".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 52 حالة وفاة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 940 ألف إصابة، ونحو 47 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 196 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 110 آلاف في إيطاليا و215 ألفا في الولايات المتحدة و104 آلاف في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 203 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.