مصر تحصل على مستحقات متأخرة لمواطنين كانوا يعملون فى السعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، اليوم الأحد، تحصيل أكثر من 2 مليون جنيه مصري كمستحقات متأخرة لمصريين كانوا يعملون في المملكة العربية السعودية.

وقال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، إن "مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، نجح فى الحصول على كافة المستحقات النظامية للعاملين الذين تقدموا بشكواهم ضد الشركات التي كانوا يعملون بها، والتي تمثل أجورهم المتأخرة، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة، التى بلغت 499 ألفا و961 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 2 مليون و94 ألف جنيه مصري".

وفي السياق، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة هيثم سعد الدين أن "الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بتقديم الدعم والمساعدة للعمال الذين تقدموا بشكواهم لحصولهم على باقى مستحقاتهم المالية، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها".

وأشار إلى أن "المستشار العمالي أحمد رجائي بالسفارة المصرية بالرياض قام خلال الربع الأول من العام الحالي (يناير- مارس2020) بمتابعة كل الشكاوي التي تقدم بها العمال المصريين لحصولهم علي مستحقاتهم، مشيرا إلي أن إجمالي الشكاوي بلغت 151 شكوي، تم تسوية 131 بالطرق الودية، ومازال هناك 20 شكوي قيد البحث والدراسة.

من ناحيته، أفاد المستشار العمالي بالرياض، بأنه "خلال هذه الفترة تم باعتماد 1082عقدا، و1388 شهادة استمرار في العمل، واعتماد 148 إفادة مفردات راتب، فضلا عن توفير 16 فرصة عمل داخلية".