طوابير من السعوديين لشراء البيض والسلطات تتدخل... فيديو

شهد محل تجاري في مدينة الدمام السعودية، تكدسا وازدحاما، حيث امتدت طوابير الانتظار لشراء البيض.

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتزاحم العشرات أمام المحل رغبة بشراء البيض رغم التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وعلقت وزارة التجارة السعودية بالقول "تم الوقوف على الحالة قبل يومين في سوق الخضار المركزي بالدمام، ومعالجة التزاحم بتنظيم آلية البيع بالتنسيق بين فرع الوزارة بالدمام".

تم الوقوف على الحالة قبل يومين في سوق الخضار المركزي بالدمام، ومعالجة التزاحم بتنظيم آلية البيع بالتنسيق بين فرع الوزارة بالدمام و @EasternEamana



وندعو المستهلكين لعدم التزاحم والبعد عن التجمعات حفاظًا على سلامتهم، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن حاجتهم. https://t.co/sOLJFYcexf — وزارة التجارة (@MCgovSA) April 5, 2020

وأضافت الوزارة "ندعو المستهلكين لعدم التزاحم والبعد عن التجمعات حفاظًا على سلامتهم، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن حاجتهم".

من جانبها، أقدمت أمانة المنطقة الشرقية على إغلاق محل للدواجن لمخالفته إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المفروضة. بحسب ما نشرته الأمانة عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر".

إشارة الى المقطع المتداول بخصوص إغلاق محل لبيع منتجات الدواجن، فإن #أمانة_المنطقة_الشرقية تود التنوية على أنة تم إغلاق المحل بالتنسيق مع وزارة التجارة بسبب الازدحام وعدم اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية المفروضة للحد من انتشار #فايروس_كورونا pic.twitter.com/wRe91CL1PZ — أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) April 5, 2020

ورصدت وزارة التجارة السعودية من خلال حسابها في "سناب شات" توافر كميات البيض الآن في مختلف أسواق مناطق المملكة، وتؤكد أهمية التوازن في استهلاك جميع السلع.

عملاءنا الكرام..نود أن نؤكد لكم أن هناك وفرة من البيض الطازج في جميع أسواقنا و يتم توفيرها يومياً بشكل مستمر.

تم التقاط الصور اليوم الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٠ من مختلف فروع بنده في جميع أنحاء المملكة.@MCgovSA#البيض_متوفر#كلنا_مسؤول#المملكه_تستاهل_اكثر pic.twitter.com/oKxHqeVYKA — pandasaudi (@PandaSaudi) April 5, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏