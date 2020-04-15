إطلاق نار وسقوط قتيل... بيان عاجل من أمن الدولة في السعودية

أصدر أمن الدولة السعودي بيانا أعلن فيه وفاة أحد المطلوبين، أثناء قيام الجهات المختصة بإلقاء القبض عليه في تبوك.

وبادر المطلوب بحسب ما أعلنته السلطات السعودية، بإطلاق النار على رجال الأمن مصيبا اثنين منهم، لتضطر القوات إلى فتح النار عليه.

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المتحدث الرسمي لـ #رئاسة_أمن_الدولة: وفاة أحد المطلوبين لدى قيام الجهة المختصة بمهام القبض عليه بمنطقة #تبوك ومبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن نتج عنه إصابة اثنين منهم.#واس_عام pic.twitter.com/OIrR13mxpQ — واس العام (@SPAregions) April 15, 2020

المطلوب ويدعى عبد الرحيم بن أحمد، سعودي الجنسية أطلق النار على قوات الأمن وكان متحصنا أعلى منزله خلف سواتر رملية.

ولم يستجب المطلوب لنداءات قوات الأمن بتسليم نفسه، ليوم بإلقاء زجاجة حارقة بجانب الرصاص، لتضطر القوات مبادلته إطلاق النار وتقتله.

وتم نقل رجلي الأمن المصابين إلى المستشفى، وحالتهما الصحية مستقرة.

وفي نهاية البيان، أكدت رئاسة أمن الدولة أنها ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل.