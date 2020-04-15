رسالة من السعودية إلى الأمن المصري

أشادت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بكفاءة أجهزة الأمن في جمهورية مصر العربية ونجـــاحها في إحبــاط عمليـــة إرهــابيــة وشيكة، عقب الإطاحة بعناصر إرهابية كانت تخطط لأعمال تخريبية بالتزامن مع أعياد الديانة المسيحية.

وبحسب ما نشرته وكالة "واس"، أكدت الوزارة على وقوف المملكة بجانب مصر، ودعمها وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها وتتخذها في سبيل المحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة ومواطنيها.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضابط المصري الذي سقط خلال تبادل إطلاق النار، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب المصرية، أمس الثلاثاء، من القضاء على إحدى البؤر الإرهابية في منطقة الأميرية في القاهرة بعد حدوث اشتباكات وتبادل لإطلاق النار.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بمقتل ضابط من قوات الأمن المصري خلال المداهمة والاشتباك مع العناصر المسلحة.

وأثناء المداهمة، حذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ أو الأبواب لعدم حدوث مشاكل لهم أو إصابتهم. كما تم ​قطع الكهرباء بمنطقة الأميرية في القاهرة بعد استمرار الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن المصري.

ووفقا لبيان الداخلية المصرية: "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن لإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين".

وأوضح البيان: "تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة"، مشيرا إلى نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق.