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12:51 GMT17 أبريل/ نيسان 2020
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    الشرطة العراقية على طريق الأنبار

    بعد حرق ملاك الزبيدي... السفير البريطاني في العراق يعلن تحرك بلاده

    MOADH AL-DULAIMI
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    علق ستيفن هيكي، السفير البريطاني في بغداد، على حادثة تعرض امرأة عراقية للحرق على أيدي زوجها.

    وقال السفير في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر"، "نشعر بحزن شديد تجاه قضية ملاك الزبيدي، ونأمل اتمام التحقيقات بسرعة".

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    كويتي من "البدون" يحرق زوجته بالبنزين
    وتابع "هناك تذكير شديد بأن العنف المنزلي، سواء كان إساءة نفسية أو جسدية هو مشكلة تعم أنحاء العالم".

    وأشار هيكي إلى أن "بريطانيا أيضا تواجه تحديات بشأن هذا الموضوع إذ شهدنا ارتفاع في عدد الاتصالات على خطوط طلب المساعدة خلال فترة العزل المنزلي الحالية".

    وكشف السفير البريطاني عن تخصيص مليوني جنيه إسترليني لمناهضة العنف الأُسري، داعيا لتجريمه.

    وقال "تعاطيا مع ذلك، فقد خصصت المملكة المتحدة نحو مليوني جنيه إسترليني لدعم الخدمات التي تعنى بالعنف المنزلي".

    وأوضح "إنني أرحب بدعوات الأمم المتحدة للعراق لإعطاء الأولوية لحماية النساء والأطفال وتجريم العنف المنزلي"، متابعا "العنف أمر غير مقبول بأي حال من الأحوال".

    جدير بالذكر أن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أكد، الاثنين الماضي، أن "المشتكية ملاك حيدر الزبيدي سجلت شكوى أمام محكمة تحقيق النجف ضد زوجها بداعي قيامه بضربها وقيامها بحرق نفسها جراء استخدام العنف ضدها، ولم يقم زوجها بإطفائها وأن والد زوجها هو الذي نقلها إلى المستشفى بعد أن قام بإطفائها".

    ومن جانبها أصدرت محكمة تحقيق النجف التابعة لرئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية، قرارا بتوقيف اثنين من المتهمين بقضية الحرق الذي تعرضت له المشتكية.

    جاء ذلك بعد أن وجه محافظ النجف، لؤي الياسري، الأحد الماضي، بتشكيل فريق تحقيق متخصص حول حادثة حرق امرأة من المحافظة. 

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    بريطانيا, الأمم المتحدة, أخبار, العراق
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