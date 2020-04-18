الحوثي يحتفل بعيد ميلاد ابنته الأول... صورة

احتفل محمد علي الحوثي، القيادي بجماعة "أنصار الله"، بعيد الميلاد الأول لطفلته عائشة، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

نشر محمد علي الحوثي صورة له مع ابنته الصغيرة عائشة على موقع التغريدات القصيرة وكتب معلقاً على الصورة "اطفئت عائشة محمد علي الحوثي شمعتها الأولى.. بارك الله فيها وأصلحها".

وأعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، الأربعاء الماضي، تسلمها رداً من الأمم المتحدة بشأن رؤية الجماعة لإيقاف الحرب في اليمن.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، محمد علي الحوثي، عبر تويتر، ‏"وصلنا رد من المبعوث الدولي بخصوص‎ وثيقة الحل الشامل ونعمل على دراسته".

وأضاف: "ما قدمناه في وثيقة الحل الشامل لا يحمل أي شروط خاصة وإنما يعبر عن تطلعات الشعب نحو السلام العادل".

اطفئت عائشة محمد علي الحوثي شمعتها الأولى بارك الله فيها واصلحها pic.twitter.com/aqB5HwesL1 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 18, 2020

واعتبر محمد علي الحوثي أن "إيقاف العدوان وفك الحصار واتخاذ التدابير الإنسانية والاقتصادية أولوية الشعب وبوابة السلام الحقيقي".