استغلوا منع التجول... القبض على مواطن ومقيمين بحوزتهم مواد مخدرة في السعودية

قامت الدوريات الأمنية المكلفة بتطبيق منع التحول في محافظة الدرعية التابعة لمنطقة الرياضة في المملكة العربية السعودية، بالقبض على مواطن ومقيمين يحملان الجنسية المالية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، إن الثلاثي كان يتجول بسيارة خلال فترة منع التجول، وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة.

وأضاف التويجري أنه تم توقيفهم، واتخذ بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة، بحسب ما نشرته صحيفة "المدينة".

وتطبق السلطات السعودية الأمر الملكي بفرض منع التجول في البلاد، ضمن خطة مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تسجيل 1088 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في السعودية، حسب ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم الأحد، ليصل الإجمالي إلى 9362 والوفيات إلى 97 بإعلان 5 حالات جديدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 345 إصابة، ونحو 162 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 605 آلاف.