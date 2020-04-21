العراق يتحرك بنشاط لإعادة مواطنيه العالقين في الخارج

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، مغادرة الرحلة الاستثنائية الحادية عشرة من القاهرة إلى بغداد، وعلى متنها نحو 294 من العراقيين العالقين في مصر.

وأعلنت وزارة النقل العراقية عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية، لليوم الثلاثاء الموافق 2020/4/21، استناداً لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بواقع ست رحلات جوية استثنائية.

مُغادرة الرحلة الاستثنائيّة الحادية عشر من #القاهرة إلى #بغداد، وعلى متنها نحو (294) لإجلاء العراقـيّين العالقين في #مصر. pic.twitter.com/b0Ql5D5XSx — د. احمد الصحاف | Dr. Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) April 21, 2020

وأضافت وزارة النقل العراقية عن تسيير أربع رحلات لإعادة العراقيين العالقين في سلطنة عمان وأذربيجان والأردن ومصر.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.