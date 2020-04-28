احتفالات جماعية في شوارع دبي بتخفيف قيود الحجر الصحي.. فيديو

نشر الحساب الرسمي لشرطة دبي عبر التويتر، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوضح احتفالات أهالي منطقة نايف بتخفيف قيود الحجر الصحي وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وجاء في التغريدة: "احتفل سكان منطقة نايف بتخفيف قيود الحجر الصحي وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد تسجيل صفر حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، احتفاءً بجهود الدولة في مواجهة الوباء وضمان الصحة العامة للمجتمع وتوفير أعلى مستويات الحماية لكافة الفئات المجتمعية".

احتفل سكان منطقة نايف بتخفيف قيود الحجر الصحي وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد تسجيل صفر حالات إصابة بفيروس #كورونا المستجد، احتفاءً بجهود الدولة في مواجهة الوباء وضمان الصحة العامة للمجتمع وتوفير أعلى مستويات الحماية لكافة الفئات المجتمعية#شكرا_خط_دفاعنا_الأول #خلك_في_البيت pic.twitter.com/eCGV5vtDlD — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 28, 2020

​وأعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، تخفيف قيود الحركة المفروضة على منطقتي الراس ونايف، بعدما أصبح معدل تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في المنطقتين "صفر".

ويسمح هذا القرار بعودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير في منطقتي الراس ونايف مع مراعاة الاشتراطات والمحاذير التي تضمنها قرار اللجنة الصادر قبل أيام بتخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد وقطاع عريض من الأنشطة الاقتصادية.

وبعد القرار بات الحظر يسري على الحركة خلال الفترة الممتدة من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا، إذ يجب على الجميع الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم مغادرته في تلك الساعات إلا للضرورة القصوى وفي الحالات الصحية الطارئة.