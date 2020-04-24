دبي تعتمد دليل الرموز الإرشادية لمواجهة كورونا

وذكرت صحيفة "البيان" صباح اليوم الجمعة، أنه تم إعداد الدليل الإرشادي بناء على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في وضع الرموز الإرشادية، لتفادي التعرض للمخالفات والعقوبات، والتعرف إلى الممارسات الواجب على الجمهور اتباعها للحفاظ على سلامتهم.

ويعتمد دليل الرموز الارشادية الذي سيتم تطبيقه على وسائل المواصلات العامة في دبي، إلى استخدام الأيقونات والألوان لتوعية الركاب بالممارسات المحظورة، مثل عدم ارتداء الكمامات أو عدم ترك مسافة كافية من الآخرين "التباعد الاجتماعي"، وإبراز الممارسات التي يُستحسن القيام بها مثل لبس القفازات واستخدام المعقمات وغسل اليدين وغيرها.

ونوهت الصحيفة إلى أنه تم تحديد مجموعتين من الإرشادات التي سيتم استخدامها في جميع مداخل ومخارج محطات المترو والحافلات، وفي وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة والمرافق العامة، على أن تبدأ هيئة الطرق والمواصلات، هذا الأسبوع، في تثبيت أكثر من 170 ألف ملصق بالرموز الإرشادية الجديدة في مختلف ومحطات وسائل النقل الجماعي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 190 ألف حالة وفاة، و744 ألف حالة شفاء.