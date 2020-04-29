وزير الأوقاف المصري يعلن موعد فتح المساجد... فيديو

وقال جمعة، في اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنه شاهد حملة عبر "فيسبوك"، من قبل حسابات وهمية، تقول إنه "سيتم فتح المساجد خلال أيام بعد اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة"، مشددا على أن ذلك "لا صحة له مطلقا".

وتابع: "نحن نتمنى وكل إنسان مسلم، أن تفتح المساجد، ولكن ذلك مرهون بزوال العلة التي تشكل خطرا على المصلين، والتعليق مستمر لحين زوال الوباء حتى نحافظ على صحة المصريين".

وعن التصريحات المنسوبة لبعض الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الوزارة فتح المساجد يوم الجمعة المقبل، أوضح وزير الأوقاف أن التصريحات صادرة عن حسابات وهمية، مذكرا أن التغريدة حوت تعبير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وهو غير متداول في مصر.

وناشد وزير الأوقاف المصري، الأفراد بالتأكد من دقة المعلومات المتداولة عبر الموقع الرسمي للوزارة، وعدم الالتفات لأي موقع غير مباشر في الحصول على المعلومات بشأن أي قرار للوزارة، موضحا: "بعد أن يأتي لنا خطاب من وزارة الصحة أن التجمعات لا تشكل خطرا سنفتح المساجد".

وبشأن بث القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت، قال الدكتور محمد مختار جمعة، إن هناك شكاوى عدة وردت إليه، جراء قيام البعض بإذاعة القرآن الكريم، عبر مكبرات صوت تسببت فى إزعاج البعض ولذلك قمنا بوضع ضوابط لذلك، الأمر الذي دفع أعداء مصر إلى استغلال الأمر من أجل تنفيذ أغراضهم.