حقيقة منع إذاعة القرآن بالمساجد في مصر

رد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة على ما تردد في الأيام الأخيرة حول قرار لوزارته يمنع إذاعة القرآن الكريم في المساجد في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال جمعة، إن الوزارة "لم يصدر عنها أي قرار على الإطلاق بمنع قراءة القرآن الكريم"، موضحاً أن "تشغيل ا لقرآن الكريم في رمضان يقع في نطاق مسؤولية إمام المسجد تماشيا مع كافة القرارات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتي تتوافق مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة".

وأشار جمعة، في بيان اليوم الاثنين نقلته "الشروق المصرية" عن وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، إلى "اتخاذ العديد من الإجراءات لقطع الطريق على أصحاب الأغراض الخاصة من عناصر الجماعات الضالة التي تدعي زورا وبهتانا بأن الدولة تمنع قراءة القرآن في المساجد بغية إثارة الفتنة".

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة "تعي جيدا أن دورها الأساسي إنما هو عمارة المساجد وخدمة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين، وأنها لا تمانع من إذاعة قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر، وأنه بناء على ذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2020 المنظم لإذاعة وقراءة القرآن في المساجد بضوابط".

وأوضح البيان أن الضوابط هي: "أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسؤولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته مع غلق المسجد غلقا تاما وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد، مع تحمله لأي مخالفة تنتج عن ذلك، وأن تكون صوتيات المسجد مهيأة لذلك".

و"أن يلتزم بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الفجر دون أي زيادة".

و"أن يحصل على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الديني بالموافقة من تاريخ الاعتماد حتى نهاية شهر رمضان قبل قيامه بأي إجراء، حتى يتمكن التفتيش العام والمحلي من المتابعة والتأكد من اقتصار الأمر على قراءة القرآن الكريم وعدم فتح المسجد للصلاة".

وقال الوزير إنه "إيمانا من الوزارة بدورها الريادي والدعوي وخدمة القرآن الكريم فإنها اتخذت قرارا بالتيسير على المواطنين والأئمة بالحصول على إذن تشغيل القرآن الكريم من خلال إذاعة القرآن فقط، من مديري المديريات واضعة في اعتبارها المصالح المعتبرة للدولة ومؤسساتها".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة "طبقت فيما يتصل بتعليق الجمع والجماعات ما أجمعت على تطبيقه كل الدول العربية والإسلامية حفاظا على النفس البشرية، وأنها عندما عملت على ترشيد استخدام مكبرات الصوت بالمساجد كان ذلك استجابة لمطالبات مجتمعية، مع إدراكها أن إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك، أما بالنسبة لقراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر فالأمر فيه متسع لا وجوب ولا سنة ولا ندب ولا منع أيضا، فما يحقق المصلحة وفق ظروف الزمان والمكان والحال معتبر".

وكانت قرارات وزارة الأوقاف المصرية بخصوص تنظيم تشغيل القرآن في المساجد قد أثارت اعتراضات في مصر. ووجه الشيخ خالد الجندي رسالة إلى وزير الأوقاف من خلال برنامجه التليفزيوني "لعلهم يفقهون" عبر قناة dmc حيث طالبه أن يسمح للمساجد في كافة ربوع وأنحاء الجمهورية أن تذيع القرآن الكريم من خلال مكبرات الصوت قبل صلاة المغرب وصلاة الفجر، وأعرب عن حزنه تجاه عدم سماع صوت القرآن الكريم من المساجد في شهر رمضان الكريم، وأنه لا يجد أي مبرر لمنع القرآن.