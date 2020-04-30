وزير الدفاع المصري يطالب قوات الصاعقة بالاستعداد... ويبلغهم "رسالة الرئيس"

شهد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى، اليوم الخميس، إجراءات إصطفاف عناصر قوات الصاعقة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وبحسب موقع "إكسترا نيوز"، أشار زكي إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

ونقل وزير الدفاع المصري لرجال الصاعقة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 38 لتحرير سيناء بالتزامن مع إطلالة شهر رمضان الكريم.

وأكد أن "رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدسات الوطن وأنهم يجددون العهد على بذل المزيد من الجهد للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية متخذين كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية فى ظل الظروف الراهنة".

وأوضح زكي أن "مقاتلي قوات الصاعقة هم أحد الأذرع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الإتجاهات".

وطالب زكي "مقاتلي الصاعقة بالحفاظ على روحهم المعنوية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الإستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر في ظل ما تواجهه من تحديات خلال الفترة الحالية".

كما قام زكي بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وتفقد معرض لمهمات ومعدات الوقاية من فيروس كورونا فى إطار إستراتيجية الوقاية التىي ينفذها الجيش المصري.