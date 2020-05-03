التحالف العربي: الحوثيون ارتكبوا 100 خرق لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، الأحد، إن "خروقات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 100 خرق".

وأضاف التحالف في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، أن الاختراقات شملت استخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وشدد التحالف العربي، "نطبق أقصى درجات ضبط النفس مع حق الرد المشروع". مشيرا إلى أنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار ويدعمون جهود المبعوث الأممي لـليمن.

وأعلن التحالف العربي تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبه، لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل/نيسان الماضي.

#التحالف: اختراقات الميليشيات لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 100 اختراق #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 3, 2020

وتتبادل جماعة "أنصار الله" الحوثيين والتحالف العربي الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار، ويعلن كل منهما كل يوم عن ارتكاب الطرف الآخر لعدد كبير من الخروقات للهدنة المعلنة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، التحالف العربي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن من جانبه، الممدد في 24 أبريل الماضي لمدة شهر.

وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على "تويتر": "‏على تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، التوقف وتطبيق ما يعلن من طرف واحد بدلا من الحديث عن مزاعم خروقات لإعلان وقف وهمي لا أساس له من الصحة".

على تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه

التوقف وتطبيق مايعلن من طرف واحد بدلا من الحديث عن مزاعم خروقات لإعلان وقف وهمي لا أساس له من الصحة

ونؤكد تحميل العدوان مسؤلية كل حالة ل #كوفيد19

بالجمهورية اليمنية

والإجرام الذي يمارسه يوميامن قصف ومعارك بريةوحصار — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 3, 2020

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.