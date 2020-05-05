اليمن... القوات المشتركة تعلن صد هجوم لـ "أنصار الله" وتكبيدها خسائر جنوب الحديدة

تجددت المواجهات، اليوم الثلاثاء، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، عن مصادر ميدانية، أن "الحوثيين نفذوا هجوما على المواقع الشرقية للقوات في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

وأضافت، أن "يقظة وصلابة القوات المشتركة حالت دون إحراز الحوثيين أي تقدم.

وأكدت "كسر الزحف وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وكانت القوات المشتركة، أعلنت، الأحد، إحباط هجوم للحوثيين شرق مديرية الدريهمي، عقب مواجهات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وإلحاق خسائر بالمهاجمين من عناصر الجماعة.

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، شنوا قصفا مكثفا بالأسلحة الثقيلة على قرية الدحفش في أطراف مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.

#المسيرة_عاجل | الحديدة: قصف مكثف للغزاة والمرتزقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على قرية الدحفش في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) May 4, 2020

وأشارت إلى استهداف القوات المشتركة، بالرشاشات المختلفة، مناطق متعددة في شارع الخمسين وحارة الضبياني شرق وشمال شرقي مدينة الحديدة.