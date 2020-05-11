بروتوكول خاص لدخول منازل القطريين في زمن كورونا... فيديو

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" في إحداث تغيير كبير في حياة البشر حول العالم، ومن بينهم القطريون، الذين وضعت لهم وزارة الصحةة القطرية بروتوكول خاص لدخول المنزل.

وتتخذ الحكومة القطرية العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية مواطنيها من الفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، ومن بينها بروتوكول خاص للدخول إلى المنزل.

ونشرت وزارة الصحة العامة القطرية، مقطع فيديو لهذا البروتوكول، الذي يرصد مجموعة من الخطوات يجب اتخاذها قبل دخول المنزل وبعد الدخول لحماية عائلاتهم، في حالة كانوا حاملين للفيروس نتيجة أي اختلاط خارج المنزل مع أشخاص مصابين.

وينصح البروتوكول أي شخص بعدم لمس أي شيء عند دخول المنزل وخلع الحذار في الخارج وتعقيم الهاتف وأي متعلقات شخصية أخرى، ثم خلع الملابس ووضعها في سلة خاصة لتنظيفها.

ولفت الفيديو، إلى أن هذه الإجراءت جزء من إجراءات احترازية يتم اتباعها، مشيرا إلى أنها تقلل احتمالات الإصابة بالمرض.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4.1 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 283 ألف حالة وفاة.

وسجلت قطر أكثر من 23 ألف إصابة، بينهم 14 ألف حالة وفاة، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية، اليوم الاثنين.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين بها إلى أكثر من 84 ألف إصابة.