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    الرئيس الصيني، شي جين بينغ

    الصين ترسل هدية وزنها 30 طنا إلى مصر... صور

    © REUTERS / KHAM
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    أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، تلقيها هدية من جمهورية الصين الشعبية.

    وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان، اليوم، إنها تلقت شحنة ثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلى جمهورية مصر العربية.

    وبحسب البيان، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية الشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على هديتها لمصر للمرة الثالثة، مؤكدة على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

    وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، أن "الشحنة الثالثة المقدمة من دولة الصين، أكبر حجما من الشحنتين السابقتين، حيث تزن 30 طنا من المستلزمات الطبية الوقائية".

    فيروس كورونا في مصر
    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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    وأضاف "تتضمن مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة "N95"، و70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية، و70 ألف قفاز طبي، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل فيروس كورونا المستجد، و1000 جهاز قياس درجة الحرارة".

    وأشار مجاهد إلى أن هذه الشحنة من المساعدات الطبية هي الدفعة الثالثة التي تقدمها الصين إلى مصر، حيث خصصت الحكومة الصينية 3 دفعات من المساعدات هدية لجمهورية مصر العربية.

    يذكر أن وزيرة الصحة المصرية قد زارت جمهورية الصين الشعبية في الأول من شهر مارس الماضي محملة برسالة تضامن من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهدية من الشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، في إطار عمق العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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    أخبار العالم العربي, مساعدات, مساعدات طبية, فيروس كورونا, الصين, مصر
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