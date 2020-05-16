رئيس الوزراء العراقي يرتدي الزي الرسمي لمقاتلي الحشد الشعبي... صور

زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد، وأرتدى الزي الرسمي لمقاتلي الحشد الشعبي.

وتأتي زيارة الكاظمي عقب تعرض عدة مدن عراقية لهجمات من قبل تنظيم "داعش" ، حيث فشل في اختراق أسوار ريف خانقين على الحدود العراقية-الإيرانية 3 مرات خلال 24 ساعة.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، السبت الماضي، مقتل أربعة عناصر من اللواء 23 أثناء إحباطهم هجوما للتنظيم في محافظة ديالى شمالي شرقي البلاد، فيما قتل عنصرا أمن عراقيين وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الطارمية شمالي بغداد.

ومنح البرلمان العراقي ثقته لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية، فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.

يذكر أن مصطفى الكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها، من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.