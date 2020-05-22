عون يوجه رسالة للصحفيين والإعلاميين في لبنان

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، في القصر الجمهوري في بعبدا نقيب المحررين اللبنانيين جوزيف القصيفي، وبحث معه شؤون الإعلاميين والصحفيين في البلاد.

وأكد الرئيس عون عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر، أنه متمسك إلى حد كبير بحرية الإعلام في البلاد، مؤكدا على أهمية التزام الإعلاميين بالمسؤولية والموضوعية.

الرئيس عون استقبل نقيب المحررين جوزيف القصيفي وعرض معه شؤوناً نقابية واعلامية pic.twitter.com/cuZgBhkwqI — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 22, 2020

​وجاء في التغريدة: "متمسك بالحرية الإعلامية وبأهمية التزام الإعلاميين المسؤولية والموضوعية".

الرئيس عون: متمسك بالحرية الاعلامية وبأهمية التزام الاعلاميين المسؤولية والموضوعية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 22, 2020

​كما أكد القصيفي أن أبواب رئاسة الجمهورية اللبنانية مشرعة أمام الإعلاميين وهو (عون) يولي مطالبهم اهتماماً خاصاً.

نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي عن الرئيس عون: ابواب رئاسة الجمهورية مشرعة امام الاعلاميين وهو يولي مطالبهم اهتماماً خاصاً — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 22, 2020

وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، قد صرحت بأن حرية الإعلام مقدسة ويجب أن تكون مصانة دوما.

جاءت تصريحات عبد الصمد في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، قالت فيها إنه "منعاً لأي التباس، أؤمن بأن حرية الإعلام مقدسة ويجب أن تكون مصانة دوما وأؤمن بأن الإعلامي ليس مجرماً ولا يجب أن يُسجن في معرض عمله الإعلامي".

وتابعت: "نعمل منذ فترة على وضع تعديلات تمنع محاكمة الإعلاميين أمام المحاكم اللبنانية، فيما خلا حالات ضيقة كالقتل أو التعدي على حقوق الآخرين وشرفهم، وهذه من الحالات الضيقة التي عنيتها، وبالتالي أتمنى من الزملاء الذين سارعوا لنشر التأويلات أن يتأكدوا منا أولا فبابنا مفتوح للجميع".