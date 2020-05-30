أول تعليق رسمي على "فعل غير أخلاقي" أثار ضجة في قطر

علقت جامعة قطر على واقعة أثارت ضجة كبيرة في البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشفت جامعة قطر حقيقة ما يتم تداوله بشأن إساءة استخدام نظام تسجيل الفصل الصيفي، وما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام بعض الطلبة المسجلين في المقررات ببيع مقاعدهم.

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم، السبت، بأن الجامعة أكدت حرصها على مصلحة جميع طلابها وتقديم فرص تعليمية متكافئة تضمن لهم جميعا الحصول على تعليم جامعي نوعي وفق المعايير الأكاديمية العالمية.

#بيع_كراسي_جامعة_قطر

الي كانوا يشترون تذاكر بزنس كل صيف

صاروا يشترون كراسي مواد المساكين — سعود. (@Salfakhrii) May 30, 2020

وقالت الجامعة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي علي "تويتر"، إنه "بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بشأن إساءة استخدام نظام تسجيل مقررات الفصل الدراسى صيف 2020 بشكل غير نظامي من قبل البعض، فإننا نود التاكيد على أن أنظمة جامعة قطر لا تدعم هذا الأمر، وبالتالي فإن هذا الفعل يعتبر خرقا لأنظمة الجامعة ولوائحها المنظمة لعملية تسجيل المقررات، وهو فعل غير أخلاقي ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية".

وشددت الجامعة على قيامها بإجراء تحقيق حول هذا الفعل وستتخذ الإجراءات اللازمة حياله، مجددة ثقتها في طلابها، وفى التزامهم بالأنظمة والتعليمات الجامعية، موضحة أنها لن تألو جهدا في سبيل تذليل كل ما يعترض طريقهم من صعوبات.

#بيع_كراسي_جامعه_قطر 😡😡😡😡 المسؤولين يتحاسبون الحين !!! ان كانوا طلاب ولا شغالين ف الجامعة 👎🏼 — sbn.r (@SbN_Alrabban) May 30, 2020

ولفتت الجامعة إلى أنها تدرس حاليا إمكانية رفع أسقف بعض المقررات وطرح مجموعات جديدة؛ تلبى حاجة الطلبة ورغباتهم فى الفصل الدراسى الصيفى.

ويشار إلى أن هاشتاغ "#بيع_كراسي_جامعة_قطر" قد أثار ضجة كبيرة في قطر، وما يزال.