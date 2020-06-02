اليمن.. القوات المشتركة: مقتل العديد من الحوثيين في زحف من 4 اتجاهات بالحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، مساء الاثنين، مقتل وإصابة العديد من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مواجهات بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، على موقعها، أن "الحوثيين نفذوا زحفا واسعا من جهتي الجنوب والشرق باتجاه وادي ظمي والمزارع المطلة على حيس، ومن جهتي الشمال والغرب بإتجاه خط الخوخة حيس ووادي نخلة وبيت بيش".

وأضافت أن "القوات المشتركة استدرجت عناصر الحوثيين وانقضت عليهم بشكل مفاجئ بالأسلحة المناسبة".

وأكدت "تمكن القوات من كسر الزحف، ومقتل وجرح العشرات من الحوثيين".

من جهة ثانية، اتهمت جماعة "أنصار الله" التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة بـ "تنفيذ 1916 خرقا لوقف إطلاق النار".

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط التابعة للجماعة، إن "من بين الخروقات تحليق 16 طائرة حربية و71 طائرة تجسسية في أجواء مختلف مديريات الحديدة".

#المسيرة_عاجل | مصدر في غرفة ضباط الارتباط: أكثر من 461 خرقًا خلال شهر مايو بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 2433 صاروخ وقذيفة — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) June 1, 2020

وأشار إلى أن "أكثر من 461 خرقا خلال مايو، بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 2433 صاروخا وقذيفة".