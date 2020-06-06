"السعودية العظمى تنقذ العالم".. السعوديون يتداولون فيديو يتحدث فيه ترامب عن المملكة

انتشر بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدم فيها شكره لدول تتقدمها المملكة العربية السعودية ومساهمتها في "إنقاذ صناعة النفط".

وقال ترامب في مقطع الفيديو المتداول: "في الواقع كان لدينا كارثة قبل شهر في مجال الطاقة، وانخفضت الأسعار إلى صفر وأصبحت بلا قيمة، هذا يعني 5 ملايين وظيفة أو أكثر تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع الطاقة، قد تصل إلى 10 ملايين وظيفة".

وأضاف "أنقذنا هذه الصناعة خلال مدة قصيرة وهل تعلمون من ساعدنا؟ المملكة العربية السعودية وروسيا ثم المكسيك وأود شكر الرئيس المكسيكي الذي كان رائعا في نهاية المطاف".

ترامب يشكر السعودية وروسيا بعد انقاذهما لبلاده من كارثة في مجال الطاقة. هذه الجهود لا تقوم بها الا دول عظمى مثل السعودية العظيمة pic.twitter.com/ECYkj1zXDP — عادل الملحم - (@adelalmulhim) June 5, 2020

وتابع "لكننا أنقذنا قطاع صناعة الطاقة الذي كان فقدانه سيكون كارثيا، والآن وصلت الأسعار إلى نحو 40 دولارا للبرميل، بعض الناس يقولون هذا مستحيل ولكن لدينا المملكة العربية السعودية وروسيا وآخرون خفضوا الإنتاج بصورة كبيرة وهي ما يطلق عليها اسم (أوبك+)".

ليس بالأمر الجديد ان تتولى #السعودية 🇸🇦 زمام القيادة ..

وتبادر لإنقاذ العالم في وقت الأزمات.



هنا ترامب يتحدث 👇🏻 https://t.co/m8JIuZBnxG — عبدالله البرقاوي (@albargawy) June 5, 2020

وارتفعت أسعار خام برنت الذي يعتبر المؤشر العالمي لأسعار النقط، متجاوزا حاجز الـ42 دولار، في تداولات يوم الجمعة، وذلك لأول مرة منذ مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، لترتفع الأسعار بنسبة 18% الأسبوع الجاري، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الذي يعتبر مؤشر القطاع بأمريكا إلى أكثر من 39 دولارا.