تسجيل
19:21 GMT09 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تظاهرات واحتجاجات وسط العاصمة بيروت، لبنان 6 يونيو 2020

    هل تدفع الاحتجاجات في لبنان حكومة دياب إلى الاستقالة كما حدث مع الحريري؟

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/21/1045652153_0:50:3553:2048_1200x675_80_0_0_020501e5917be718dfd0eb35623ef02f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006091045669694-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%9F/

    عادت الاحتجاجات بقوة إلى الشارع اللبناني، بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة والتي عجزت الحكومة عن سدها، وذلك بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة جراء انتشار فيروس كورونا.

    الاحتجاجات القوية دخلت مرحلة جديدة، بعد مناداة البعض بضرورة سحب سلاح حزب الله، ما خلف بعض الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين، ودفع البعض للتأكيد على أن الاحتجاجات انحرفت عن مسارها.

    شوراع بيروت، لبنان مايو 2020
    © REUTERS / AZIZ TAHER
    لبنان… دار الفتوى تحذر من الوقوع في فخ الفتن المذهبية والطائفية

    وينادي المتظاهرون بضرورة الإطاحة بحكومة لبنان التي يقودها حسان دياب، ما دفع البعض للتساؤل عن إمكانية أن يشهد لبنان إطاحة جديدة لحكومة دياب على غرار ما حدث مع حكومة الحريري.

    احتجاجات السبت

    وخرجت السبت الماضي، تظاهرة مركزية في ساحة الشهداء بوسط بيروت، دعت إليها مجموعات للحراك المدني، إحياء لما تعرف بثورة 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وسط إجراءات أمنية مشددة.

    وكان ناشطون قد دعوا إلى تظاهرة حاشدة احتجاجا على السلطة السياسية الحاكمة وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل غير مسبوق، إضافة إلى مطلب نزع "السلاح غير الشرعي" وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

    حذرت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، المسلمين من الوقوع فيما وصفته بـ"فخ الفتن المذهبية والطائفية"، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتعليم من لا يفقهون تعاليم دينهم. وعلق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على التوترات الأمنية والأحداث التي شهدتها العاصمة بيروت، مساء أمس السبت، والتي أخذت طابعا طائفيا ومذهبيا بالقول إن "الفتنة أشد من القتل ملعون من يوقظها".

    وقال بري في بيان: "الفتنة مجددا تطل برأسها لاغتيال الوطن ووحدته الوطنية واستهداف سلمه الأهلي، هي أشد من القتل ملعون من يوقظها، فحذار الوقوع في أتونها فهي لن تبقي ولن تذر ولن ينجو منها حتى مدبريها ومموليها".

    شوراع بيروت، لبنان مايو 2020
    © REUTERS / AZIZ TAHER
    تقرير دولي يكشف عن "العواقب الوخيمة" التي تنتظر لبنان

    استقالة غير واردة

    فيصل عبدالساتر، المحلل السياسي اللبناني، قال إن "الاحتجاجات في لبنان لا يمكن أن تقود لاستقالة رئيس الوزراء، لأن الأمر غير مطروح على الإطلاق لا من جهة رئيس الحكومة، ولا من جهة القوى التي تتشكل منها الحكومة اللبنانية".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "في لبنان دائمًا ما تحدث مفاجآت، ولا أحد يمكن أن يتوقع ما الذي يمكن أن تسير عليه الأمور، لكن الحركة الاحتجاجية أصيبت بضربة قاسية يوم السبت الماضي، على خلفية إدخال بعض الشعارات من قبل نزع سلاح حزب الله، والمقاومة، وهو ما شكل مقتلًا لهم".

    وتابع: "الكلام يدور حول عودة الاحتجاجات للشارع السبت المقبل، لكن لا أحد يمكن أن يتوقع مدى قدرة هؤلاء على الحشد مجددًا، بعد السبت الماضي".

    وأكد أنه "لا يمكن طرح احتمالات من قبيل استقالة رئيس الحكومة، كما حدث مع الحريري، والذي لم تكن استقالته بسبب حركة الشارع كما يتصور البعض، بل بعدما أدرك أن مستوى عمل الحكومة وصل لطريق مسدود، وربما انسحب بعد أن علم أن الأمور على المستوى الاقتصادي والمالي قد وصلت لحد الانهيار".

    وأشار إلى أن "دياب ورث إرثا ثقيلا، والاستقالة غير مطروحة الآن، وليست واردة، ويمكن فقط حدوث بعد التعديلات الحكومية، خاصة أننا وصلنا لمرحلة حساسة بعد دخول قانون سيزر حيز التنفيذ، وما ستؤول إليه الأمور من أزمة مالية طاحنة".

    سقوط متوقع

    من جانبه، قال الناشط السياسي اللبناني أسامة وهبي، إن "الحكومة اللبنانية القائمة مصيرها السقوط حتما، لأنها لا تستطيع تقديم أي شيء للشعب اللبناني، وكذلك القوى السياسية التي أتت بها، الحكومة مأزومة، وتعاني من صراع داخلي، بالإضافة إلى أن بعض الأحزاب المشاركة فيها تهدد بالانسحاب".

    احنجاجات واسعة النطاق في بيروت ضد سوء الأ,ضاع في البلاد، لبنان 28  مايو/ أيار 2020
    © REUTERS / Aziz Taher
    من يقود الأوضاع في لبنان نحو العنف؟

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذت التزم بها الشارع اللبناني، واستفادت منها الحكومة، وحصلت على فرصة الـ 100 يوم التي كانت تطالب بها".

    وتابع: "الانتفاضة لم تعط الحكومة الفرصة، ولكن أخذتها بفعل فيروس كورونا، اليوم وصلت إلى حائط مسدود، والناس تزداد فقرًا والدولة تزداد عجزًا، هناك استحقاقات قادمة، ولبنان تخلف عن دفع الديون وسيتخلف مجددًا، وهناك مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات، والحكومة عاجزة عن فعل أي شيء".

    وأكد أن "ثورة 17 أكتوبر كانت شاملة في كل المناطق اللبنانية، وحطمت الطائفية، والحكومة الآن ستدفع ثمن سياساتها الفاشلة التي أفقدت الشعب مدخراته، وأفقدت الليرة قيمتها، وسنصل لليوم الذي سيكون فيه سقوط الحكومة حتميا".

    وأظهرت خطة وضعتها الحكومة للتعافي الاقتصادي فجوات واسعة في النظام المالي، بما في ذلك خسائر متوقعة بقيمة 83 مليار دولار في النظام المصرفي. وطورت جمعية المصارف اللبنانية، التي رفضت الخطة الحكومية، مقترحاتها الخاصة فيما بعد.

    انظر أيضا:

    خبير: أمريكا غير قادرة على مواجهة إيران والمقاومة في لبنان وتعوض بالضغوط وفرض العقوبات
    عملية أمنية توقف سيناريو "خطير" في لبنان عشية التظاهرات
    "ضربة قاصمة"... إسرائيل تطلق أقوى تهديد تجاه لبنان
    من يقود الأوضاع في لبنان نحو العنف؟
    تقرير دولي يكشف عن "العواقب الوخيمة" التي تنتظر لبنان
    الكلمات الدلالية:
    احتجاج, الحريري, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    "الشهود الصامتون" و"موناليزا الثلج"...جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    صفقة أوبك +: كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره
    صفقة "أوبك +": كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك