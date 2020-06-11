"أنصار الله": التحالف صعد عملياته خلال أسبوع بـ 10 هجمات و205 غارات

اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الخميس، التحالف العربي بتصعيد عملياته العسكرية في مناطق سيطرتها، وتنفيذ أكثر من 2041 غارة جوية منذ دخول إعلانه وقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ في 9 نيسان/أبريل الماضي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على حسابه في "تويتر"، إن "التحالف شن خلال الأسبوع المنصرم أكثر من 10 عمليات هجومية وتسلل توزعت على جبهات مأرب والجوف والساحل وصعدة".

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ليصل إجمالي غارات العدوان وعملياته العدائية من تاريخ 9 أبريل 2020م وحتى اليوم أكثر من 145 عملية هجومية وتسلل وأكثر من 2041 غارة جوية. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 11, 2020

وأضاف أن "الغارات الجوية خلال الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 205 غارات توزعت على محافظات مأرب والجوف وصنعاء وصعدة وحجة والحدود".

ووفقاً للعميد سريع، "وصل إجمالي غارات التحالف وعملياته العدائية منذ تاريخ 9 نيسان/أبريل الماضي وحتى اليوم أكثر من 145 عملية هجومية وتسلل وأكثر من 2041 غارة جوية".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أواخر عام 2014.