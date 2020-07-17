القبض على 3 إرهابيين مطلوبين وضبط وكرين لـ"داعش" في العراق... صور

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على 3 إرهابيين مطلوبين وضبط وكرين لـ"داعش" في قضاء الحويجة في كركوك.

ووفقا لبيان الوزارة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على 3 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية في قضاء الحويجة في محافظة كركوك.

وأضاف البيان: "اعترف الإرهابيون من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وباشتراكهم في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

كما أشار البيان إلى "ضبط وكرين تابعين إلى عصابات داعش الإرهابية في نفس القضاء".

وأوضح أنه "وجد بداخلهما عبوتان ناسفتان، وعبوات محلية الصنع، وملابس متنوعة، وحاوية عتاد أحادية".

وتابع: "تم تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للجهات المختصة، وردم الوكرين، ورفع العبوات الناسفة دون حادث يذكر".