مصر: نجحنا في إنتاج عقار ريمديسيفير وحجزنا 30 مليون علبة من اللقاح الإنجليزي

كشفت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أن مصر تحصل على عقار ريمديسيفير والذي يستخدم لعلاج فيروس كورونا المستجد بحوالي 100 دولار.

وقالت زايد، في مداخلة تلفزيونية مساء السبت، إن برتوكول العلاج المصري المستخدم في علاج فيروس كورونا داخل مصر، يعد من أقوي بروتوكولات العلاج حول العالم.

وأضافت "لدينا كفاءات نجحت في مجال علاج البلازما واستطعنا أن نأخذ الأجسام المضادة، ونحقن بها المصابين بفيروس كورونا من الحالات الخطرة والحرجة".

وتابعت "كما حلصنا على عقار ريمديسيفير ونجحنا في إنتاجه داخل مصر"، مشيرة إلى أن "الوزارة تحصل على عقار ريمديسيفير بحوالي 100 دولار".

وبالنسبة للقاح الإنجليزي، أوضحت زايد أنه وفقا للشركة، ستقوم بإنتاج 400 مليون علبة، وأن مصر حجزت 30 مليون من هذا اللقاح".

وأكدت أن "مصر قدمت طلب لأحد الشركات لكي تقوم بتصنيعه، وأنها ستقوم بزيارة الشركة ومراجعة خطوط الإنتاج، للبدء في تدريب العمال".