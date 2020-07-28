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    حوثيون (أنصار الله) يشاركون في مظاهرة في مدينة صنعاء، اليمن 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    اليمن... حكومة الإنقاذ الوطني تشكر عمان وإيران على مساعدات طبية

    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    أعلن وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، طه المتوكل، اليوم الثلاثاء، وصول مساعدات من سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول أخرى.

    القاهرة - سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من صنعاء، قال المتوكل إن "شحنة المساعدات التي تحتوي معدات صحية حديثة وأجهزة تنفس اصطناعي متطورة ووسائل وقاية وأدوية وصلت إلى مخازن وزارة الصحة بعد نحو ثلاثة أشهر من تعطيل نقلها من سلطنة عمان إلى اليمن".

    المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © REUTERS / Tarek Fahmy
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    واتهم وزير الصحة في حكومة الإنقاذ، الأمم المتحدة بـ"التنصل عن واجبها في نقل شحنة المساعدات الطبية"، مشيراً إلى "بقائها عالقة في سلطنة عمان مدة تزيد عن 3 أشهر".

    وقال إن "الأمم المتحدة تنصلت أيضاً عن واجبها في تقديم المساعدات الطبية لليمن في مواجهة جائحة كورونا".

    ووجه المتوكل الشكر لسلطنة عمان وإيران، على "تقديمهما المساعدات الطبية في ظل معاناة الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار".

    وثمن جهود الوفد المفاوض في "أنصار الله"، في "البحث وتوفير المساعدات الإنسانية وسبل إيصالها إلى صنعاء بالتعاون مع جهات دولية مختلفة وفي مقدمتها عمان، خاصة في ظل تلاعب ومماطلة من المنظمة الأممية في توفير الاحتياجات الضرورية للقطاع الصحي"، على حد قوله.

    ودعا وزير الصحة في صنعاء، العالم العربي والإسلامي وكافة الدول إلى "كسر الحصار والمبادرة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، الذي يفتقر اليوم للوقود الضروري لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية بسبب منع تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية".

    وأشار إلى "خروج 93 في المئة من معدات القطاع الصحي في اليمن عن الخدمة لانتهاء عمرها الافتراضي نتيجة 6 سنوات من العدوان والحصار".

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