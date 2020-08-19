وزير الدفاع الإسرائيلي: ليس من مصلحة إسرائيل حصول دول أخرى على طائرة "إف-35"

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، من أن انتشار الطائرة المقاتلة من طراز "F-35"، ليس جيدا لإسرائيل".

وقال غانتس إنه "ليس من الجيد لإسرائيل أن تتجول الطائرة في أماكن أخرى، وعلينا التحدث مع الإماراتيين، ومع الأمريكيين، والتأكد من التمسك بمصالحنا الأمنية".

أفاد الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، مساء أمس الثلاثاء، بأن تحذير غانتس يأتي في أعقاب تقارير تحدثت عن أن الولايات المتحدة تعتزم بيع الطائرة المتطورة للإمارات العربية المتحدة، على خلفية اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ذكرت أن البيت الأبيض وافق على بيع الجيل الخامس من هذه الطائرة لأبو ظبي، في إطار اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، في وقت رفضت الولايات المتحدة بيع طائرة الشبح المقاتلة للإمارات، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أن الأمر يهدد ما يُسمى بـ"التفوق العسكري النوعي" الذي تتمتع به إسرائيل في الشرق الأوسط.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة المقاتلة "F-35" واحدة من أكثر الطائرات تقدما في العالم، حيث تتمتع بقدرات تخفي بالإضافة إلى جهاز حاسوب قوي على متنها يربطها بطائرات أخرى في السماء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".