ساويرس يقترح عطلة رسمية واحدة في العام لكل الثورات المصرية

اقترح رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، اليوم الجمعة، من الحكومة المصرية بمراجعة كل العطلات الرسمية ما عدا الإجازات الدينية، وذلك بغرض زيادة الإنتاج في البلاد.

كما اقترح ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بتخصيص يوم عطلة رسمية واحدة في العام لكل الثورات التي شهدتها البلاد.

وغرد عبر حسابه: "صباح الخير على الناس الحلوة... وربنا يقلل من إجازاتنا ويزيد من شغلنا لكي نتحرك للأمام .. أدعو لمراجعة كل الإجازات ما عدا الإجازات الدينية .. لكن ممكن يوم واحد إجازة لكل الثورات مع بعض مثلا؟".

صباح الخير على الناس الحلوه ... و ربنا يقلل من اجازاتنا و يزود من شغلنا علشان نطلع لقدام .. ادعو لمراجعة كل الاجازات ما عدا الأجازات الدينية .. لكن ممكن يوم واحد اجازة لكل الثورات مع بعض مثلا ؟ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 21, 2020

وردا على سؤال من متابع لساويرس عن ما الثورات التي يعترف بها، أجابه أنها ثورة عام 1919 وثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

ثورةً ١٩١٩ و ٢٥ يناير ٢٠١١ https://t.co/iQAOT1zt8I — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 21, 2020

​وكان نجيب ساويرس دخل في نقاش مع عدد من متابعيه على موقع "تويتر"، في شهر يونيو/ حزيران، حول الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وسياساته، فوصفه بـ"كارثي" واتهمه بتدمير مصر وبتدمير الرقعة الزراعية بتقسيمها، وإفلاس كل الشركات الناجحة بتأميمها، وأن إطلاق كلمة فاشل عليه لا تكفي.

وعن إيجابياته من وجهة نظره، أشار ساويرس إلى أنه "جعل مصر مركز ثقل الأمة العربية وشجّع حركات التحرر من الاستعمار في الوطن العربي وأدخل مبدأ مجانية التعليم رغم فشل التطبيق ولم يتطرق الفساد إليه شخصيا بأي شكل، لكن فى النهاية الميزان ليس في صالحه".

يشار إلى أن نجيب ساويرس نفى في لقاء مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، في شهر نيسان/ أبريل، ما ذكرته تقارير بشأن تخفيضه رواتب العاملين لديه، بسبب أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد أنه لم يمس مرتبات موظفيه، وأنه يدفع أجورهم كاملة.