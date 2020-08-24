البرلمان المصري يوافق على اتفاقيات "تعاون دولي" قيمتها 53 مليون دولار

وافق مجلس النواب المصري، صباح اليوم الاثنين 24 أغسطس/آب، على اتفاقيات "تعاون دولي" تبلغ قيمتها 53 مليون دولار أمريكي.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، قولها إن مجلس النواب وافق على اتفاقيتين للتعاون الدولي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق العربي للإنماء.

وأوضحت المشاط أن تلك الاتفاقيات تبلغ قيمتها 53 مليون دولار أمريكي، لدعم جهود الدولة المصرية في مكافحة فيروس كورونا المستجد والاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19".

وقالت المشاط إن تلك الاتفاقيات تستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وقامت بعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسؤولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في قطاع الصحة.

وأكملت الوزيرة المصرية أن "جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لضرورة التعاون والتنسيق الدولي، لتجاوز الأزمة ومساندة الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إنه لن تستطيع دولة تجاوز الأزمة الحالية بمفردها."

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19" في مصر، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي خطاب تفاهم بين حكومة مصر العربية والصندوق العربي الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي ما يعادل 3.2 مليون دولار، للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا .