تسجيل
19:02 GMT17 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    البرلمان المصري

    تعديل البرلمان لقانون الأحوال الشخصية...هل يحقق مطالب الأسرة المصرية؟

    © AP Photo / AP Photo)
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104224/49/1042244942_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_28845d294d81ed817708a02361e0188e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008171046294612-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%D9%87%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    ما زال قانون الأسرة المصري يثير الكثير من الجدل والصراع بين قطبي المجتمع "الرجل والمرأة" رغم التعديلات التي أقرها البرلمان أخيرا، وبشكل خاص ما يتعلق بحضانة الأطفال وعملية الرؤية بعد طلاق الأبوين.

    يرى متابعون أن تلك التعديلات بعد سنوات من الانتظار لا تلبي مطالب الأسرة التي كانت تتطلع إلى مشروع قانون متكامل يحقق الاستقرار والطمأنينة، وأن يجري حوله حوار مجتمعي موسع، علاوة على أن تلك التعديلات جاءت بعد تصريحات لأعضاء النواب باستحالة مناقشة قانون الأحوال الشخصية في المدة المتبقية من عمر المجلس، لذا فإن السجال حول القانون لن يتوقف والضغوط سوف تستمر وستكون في استقبال البرلمان القادم.

    غياب الحوار المجتمعي

    قالت المتحدثة الرسمية باسم بيوت مصر مروة منصور، إن الحوارات المجتمعية حول قانون الأحوال الشخصية كان يجب ألا تتم في غرف مغلقة تشارك فيها أطراف دون أخرى لأن القانون يمس الآباء والأمهات والأطفال والأسرة المصرية بشكل عام.

    البرلمان المصري
    © AP Photo / AP Photo)
    ما أسباب تعطيل مناقشة قانون الأحوال الشخصية في البرلمان المصري؟

    وأضافت المتحدثة باسم بيوت مصر لـ"سبوتنيك"، أن التصريحات الأخيرة لوزير شؤون المجالس النيابية والتي قال فيها: "إن قانون الأحوال الشخصية يخضع لمناقشات بين الأزهر والمجلس القومي للمرأة"، هذه التصريحات أوجدت ريبة وجدل في نفوس الكثير من الأسر المصرية كالآباء والأمهات غير الحاضنات والعمات والجدات، خاصة وأن هناك رفض من جانب متضرري قانون الأحوال الشخصية بأن تكون اليد الطولي في تلك التغييرات للمجلس القومي للمرأة، إلى جانب إعلان الأزهر انحيازه للمرأة بوصفها "الطرف الضعيف"، مما يعنى أن هناك تجاهل لمطالب جميع أطراف الأسرة، و انحياز لصالح المطلقة الحاضنة.

    وأشارت منصور إلى إعلان الحكومة المصرية في 20 أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي، على لسان مساعد وزير العدل، أنها ستتقدم بمشروع قانونها للأحوال الشخصية خلال شهرين، وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان حينها "إن لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون سيبدأ البرلمان فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب"، ورغم مرور ما يقرب من سنة على وعد الحكومة والدكتور على عبد العال، أطل علينا وزير شئون المجالس النيابية ليعلن أنه تتم جلسات حوار مجتمعى غير معلنة، ولم يتحدث عنها أي طرف من الأطراف المشاركة بها سواء القومي للمرأة أو الأزهر، إلى جانب إعلانه أن قانون الأحوال الشخصية ليس من أولويات الحكومة خلال الفصل التشريعي الأخير للبرلمان.

    البرلمان المصري
    © AP Photo /
    نائبة مصرية: كل ما يثار حول مسودة قانون للأحوال الشخصية مقدمة من الأزهر "تكهنات"

    المادة 20

    واستنكرت متحدثة بيوت مصر استمرار الحكومة تقديم تعديلات مجتزئة على قوانين الأحوال الشخصية تخص أطراف بعينها كتغليظ عقوبة النفقات، وتعديلات على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وقيام البرلمان بمناقشتها وإقرارها دون النظر إلى أن قوانين الأحوال الشخصية تحتاج لتغييرات شاملة خاصة المادة 20 التي يطالب قطاع عريض من الشعب المصري بتغييرها، إلى جانب توافق مجتمعى كبير على ضرورة تغييرها وتأكيد الطب النفسي على الضرر الناتج عن استمرار تطبيقها بشكلها الحالي.

    وتابعت منصور: "يجب على البرلمان ممثل الشعب أن يضع تغيير قانون الأحوال الشخصية على أولوياته خلال دور الإنعقاد الحالى، خاصة فى ظل تعمد الحكومة تعطيل البرلمان عن القيام بعمله وسن التشريعات التي لها الأولوية للمواطن واللازمة الاستقرار الأسري والإجتماعي، خاصة وأنه يوجد بالبرلمان عدد من مشروعات القوانين الكاملة أبرزها "مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية".

    قانون فؤاد

    من جانبه تساءل عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الدكتور محمد فؤاد عن الحكمة من استمرار تجزئة تعديلات الأحوال الشخصية رغم وجود مشروعات قوانين كاملة مقدمة من النواب.

    الممثل المصري صلاح ذو الفقار
    Facebook @SalahZoElfaqqar
    في ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار... فيلمه ساهم في تغيير قوانين الأحوال الشخصية في مصر

    وقال عضو النواب  لـ"سبوتنيك" مما لاشك فيه أن مشروع القانون الحالي له وجاهته خاصةً أن المادة "47" من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أصبحت لا تلائم الوضع الحالي وفي حاجة إلى التعديل، ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على الاضطلاع بدورها في رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمحافظة والإشراف على أموالهم وإدارتها بما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم وفقا للظروف التي يمرون بها، وتيسير إجراءات التقاضي الخاصة بأموالهم، لكن لابد هنا من الإشارة إلى أن غالبية قوانين الأحوال الشخصية أصبحت لا تلائم الوضع الحالي مطلقا، وهو ماذكرته فلسفة المشروع بأن غالبية قوانين الأحوال الشخصية صدرت منذ أكثر من عقدين من الزمان، وبالتالي أصبحنا في أمسّ الحاجة إلى تعديل القانون برمته وليس تجزئته، و من هذا المنطلق نوافق على هذا المشروع و فلسفته التي جاء بها من حيث المبدأ".

    تحفظات على التعديل

    وأبدى فؤاد، عدد من التحفظات حيث تلاحظ له قيام المجلس بمناقشة مواد خاصة بمسائل الأحوال الشخصية ومشروعات أخرى ذات صلة بشكل مجتزأ، وعدم الإلتفات إلى مشروعات القوانين الكاملة بشقيها "الموضوعي والإجرائي" المقدمة من النواب أصحاب الحق في التشريع، ودون النظر إلى المسائل الموضوعية الرئيسية ولعل أبرزها المادة "20" من قانون الأحوال الشخصية الحالي.

    كنيسة
    © flickr.com / Vestman
    الأردن... الطوائف المسيحية تبحث إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية

    ولفت عضو النواب، ولما كنا قد تقدمنا منذ دور الإنعقاد الثاني في إبريل/نيسان 2017 بمشروع قانون لتنظيم الأحوال الشخصية وشمل المشروع الشقين "الموضوعي والإجرائي" إلا أن المجلس حتى تاريخه لم يعتزم مناقشته بشكل مستفيض واستمرار مناقشة عدد من التعديلات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية بصورة مجتزئة، رغم أن فلسفة كافة مشروعات قوانين تعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي تم مناقشتها، اتفقت جميعها على ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية وعدم ملاءمتها للوضع الحالي.

    15 مليون طفل

    قالت منه وحيد رئيس حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، "يستمر مجلس النواب المصرى فى انتقاء ما يحلو له من تعديل بعض المواد فى قانون الأحوال الشخصية المصري، في ظل تجاهل تام لمعاناة الملايين من أطفال الشقاق الذين يقدر عددهم بخمسة عشر مليون طفل، ودموع الجدات اللاتي لا يغمض لهن جفن حسرة على ماوصل إليه الحال باسرهن نتيجة زواج أبنائهن وإنجابهم أطفال أصبحوا يتامى بفعل قانون الأحوال الشخصية".

    وأضافت رئيس حملة تمرد لـ"سبوتنيك" "لقد وجد  مجلس النواب الوقت الكافي لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" في ذات الموضوع، وبذلك أفصح عن نيته في تجاهل مشاريع قوانين الأحوال الشخصية الكاملة التى أصبحت حبيسة الأدراج وعن عمد وهذا ما أصبح جليا، ولطالما تحجج المجلس بالوقت وبأن أجندته التشريعية مليئة بالعديد من المشاريع المفروض إقرارها بحجج واهية أخرى أثبتت الأيام عدم صدقها.

    المتحلق الجنوبي دمشق
    © Sputnik . Laur Hashem
    سوريا... تعديلات تتعلق بالمرأة والطفل على قانون الأحوال الشخصية

    مجرد وعود

    وتابعت وحيد، "بعد كل الوعود التى تمت سواء من رئيس المجلس د.على عبد العال أو نائبيه بالبرلمان بأن القانون سيتم مناقشته، لكن الواقع يثبت أنها مجرد وعود لكي يكمموا أفواهنا وننتظر إلى أن يتفضلوا علينا بالمناقشة، فإلى متى يكون هذا الانتظار".

    وأكدت رئيس حملة تمرد على الاستمرار في مطالبهم من أجل تعديل قانون الأسرة، ولن ننسى كل من وقف بطريق إقرار قانون أحوال شخصية عادل للأم والأب وعلى رأسهم طفل الشقاق، والذى هو أمن مصر القومي ومستقبلها وعلى من يماطل أن يتذكر جيدا أن صندوق الانتخابات وأصواتنا جميعا هى الفيصل في وجوده أو عدمه".

    مشروعات متكاملة

    جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، إلى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية، إلا أن البرلمان المصري أقر بعض التعديلات على مواد القانون القديم دون إقرار أي من مشاريع القوانين التي تقدم بها النواب والحكومة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل حول أسباب عدم مناقشة القانون المتكامل للأحوال الشخصية والاكتفاء بتعديل بعض المواد.

    برج القاهرة
    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
    كيف ننقذ الأسرة المصرية من التفكك ومن يتحمل المسؤولية الأكبر عن الطلاق؟

    التعديلات

    وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، في مجموعة.

    ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي السبب وراء التعديل وهو مرور عقدين من الزمان على صدور المادة "47" من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار.

    وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، الأمر الذي يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التي يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من في حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

    برج القاهرة
    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
    تمرد من الرجال والنساء ضد "قانون الأسرة" في مصر

    ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة خلاف مادة النشر، وتنص المادة على: «يستبدل بنص المادة "47" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، النص الآتي: «للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر".

    ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلاً طبيًّا عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.

    ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.

    انظر أيضا:

    ما هي حدود "حصانة" النواب في البرلمان المصري ومتى يتم رفعها؟
    الحكومة المصرية والبرلمان يناقشان إعادة صلاة الجمعة
    مصر... البرلمان يوافق على قانون يحمي ضحايا التحرش
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا لدعم أمريكا اللاتينية
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والدول العربية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك