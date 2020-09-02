إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية... صور وفيديو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بإصابة جنديين إسرائيليين إثر تعرضهما لعملية دهس نفذها شاب فلسطيني قرب حاجز زعترة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ونقل موقع "i24 NEWS" الإسرائيلي، عن مصادر قولها إن "قوات الأمن الإسرائيلية التي تواجدت في المكان أطلقت النار على سائق السيارة الذي نفذ عملية الدهس".

وأضافت أنه "تم تحييد المنفذ".

صور من مكان إصـابة شاب برصـاص الاحـتلال على مفرق زعترة في نابلس بزعم تنفيذه عملية دهس أصيب فيها جنديان إسرائيليان. pic.twitter.com/1YYxEJFetU — حج ابو علي (@Unlimitedleade) September 2, 2020

في السياق، نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية، عن القناة السابعة العبرية، إن "منفذ العملية بعدما دهس الجنود، ترجل من سيارته مشهرا سكين وركض نحو الجنود، إلا أن أحد الجنود أطلق النار عليه مما أدى الى إصابته بجراح متوسطة".

فيما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن "القوات الإسرائيلية أغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين".

وأشارت إلى "وصول قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى مكان العملية، بالإضافة إلى الطواقم الطبية الإسرائيلية التي قدمت الإسعافات الأولية للجنود المصابين".

عاجل| أنباء عن عملية دهس في مفرق زعترة بنابلس وإطلاق النار على المنفذ. pic.twitter.com/FSFoheugMX — حَـسَــنْ التَميمي 🇵🇸 (@HassanTamimi_) September 2, 2020

وبدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إنه "في أعقاب البلاغ عن عملية الدهس في مفترق تبواح، حاول إرهابي دهس جندي من جيش الدفاع وشرطي يعملان في المنطقة، حيث نزل من سيارته وبحوزته سكين".

#عاجل: في أعقاب البلاغ عن عملية الدهس في مفترق تبواح، حاول إرهابي دهس جندي من جيش الدفاع وشرطي يعملان في المنطقة، حيث نزل من سيارته وبحوزته سكين.

وأدى الحادث إلى إصابتهم بجروح طفيفة وإخلائهم لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، كما ورد قام الشرطي بإطلاق النار لتحييد المخرب. pic.twitter.com/E383pa1Cm9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 2, 2020

وتابع "أدى الحادث إلى إصابتهم بجروح طفيفة وإخلائهم لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، كما رد، قام الشرطي بإطلاق النار لتحييد المخرب".