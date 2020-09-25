تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني... رفع ثاني أطول علم سعودي في المملكة... صور وفيديو

تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، تم رفع ثاني أطول علم في السعودية، في محافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية.

وذكرت بلدية طريف على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أنه "حضر رفع العلم على السارية بساحة العلم بالمدينة، محافظ طريف بدر بن نجر الصقر".

#فديو

سعادة محافظ طريف الاستاذ بدر بن نجر الصقر يرعى حفل أهالي محافظة طريف بـ ⁧#اليوم_الوطني_السعودي_ال90⁩ تحت شعار ⁧#همة_حتى_القمة_90 pic.twitter.com/GbPH4exVh5 — بلدية محافظة طريف (@turaif_mu) September 24, 2020

وكان محافظ طريف تولى رعاية حفل أهالي المحافظة باليوم الوطني السعودي الـ90 تحت شعار همة حتى القمة.

يذكر أن 23 سبتمبر/أيلول هو اليوم الذي حُدد لسريان مفعول مرسوم الملك المؤسس، عبد العزيز آل سعود، الذي قضى بتغيير اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلى "المملكة العربية السعودية".

وكان هذا المرسوم الملكي للملك السعودي المؤسس قد صدر في 19 سبتمبر عام 1932، ونص على أن يسري تغيير اسم الدولة يوم 23 سبتمبر من نفس العام.

وتحتفل السعودية بالعيد الوطني في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، ويتم فيه إقامة الفعاليات والاحتفاليات والألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد.