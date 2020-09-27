السعودية: اجتماع قمة مجموعة العشرين سيعقد افتراضيا يومي 21 و22 نوفمبر

قالت السعودية، ليل (الأحد الاثنين)، إن قمة زعماء دول مجموعة العشرين ستعقد بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الحكومة السعودية في بيان، إن "القمة ستركز على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

#عاجل

برئاسة خادم الحرمين الشريفين ستعقد قمة قادة #دول_مجموعة_العشرين للعام 2020م بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم تحت شعار " اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع . https://t.co/ikkdDAjiQ3#واس pic.twitter.com/8m1OlIWoeK — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 27, 2020

وأضافت، "تسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض، وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة".

أعلنت الرياض، في وقت سابق، استضافة قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، للمرة الأولى على مستوى الدول العربية.