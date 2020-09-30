"أدنوك" الإماراتية تبدأ في تداول المشتقات النفطية

أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" أن ذراعها الجديدة لتجارة النفط، بدأت في تداول المشتقات النفطية.

وأوضحت "أدنوك" في بيان، نشرته وكالة "رويترز"، أن "أدنوك التجارية" تعد واحدة من بين كيانين جديدين للتجارة التابعة لها، وبدأت نشاطها في تداول المشتقات النفطية.

وتابعت أدنوك قائلة "تم تأسيس وحدتين تجاريتين هما أدنوك التجارية المملوكة بنسبة 100% لأدنوك، والتي تركز على تجارة النفط الخام؛ وأدنوك للتجارة العالمية وهي مشروع مشترك مع إيني الإيطالية و"أو.إم.في" النمساوية والتي ستركز بشكل أساسي على تجارة وتداول المنتجات المكررة".

يأتي إعلان أدنوك ضمن استراتيجيتها للنمو الذكي 2030، بما في ذلك مبادرات تعزيز القيمة لزيادة الربحية وتحقيق إيرادات مستدامة لدولة الإمارات.

وتشمل استراتيجية النمو الذكي 2030 أن تعزز أدنوك مكانتها ضمن أقل المنتجين على مستوى العالم بالنسبة لكل من التكلفة وانبعاثات الكربون.

كما تستمر أدنوك في التزامها بأهداف رفع سعتها الإنتاجية وضمان توفير إمدادات موثوقة من الطاقة للسوق المحلية ولعملائها حول العالم.