تسجيل
19:56 GMT04 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    البرلمان المصري

    سياسي مصري: مجلس النواب المقبل يشبه "البرلمان المنقضي" في تكوينه وحجم المعارضة

    © AP Photo / AP Photo)
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104224/49/1042244942_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_28845d294d81ed817708a02361e0188e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010041046728783-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9/

    توقع رئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي المصري فريد زهران، ألا يشهد البرلمان الذي يجري انتخابه حاليا تغيرات كبيرة، وأنه سيكون قريب الشبه بالبرلمان المنقضي من حيث حجم المعارضة ووزنها وتركيبة المجلس عموما.

    القاهرة- سبوتنيك. وقال زهران في حديث حصري لـ"سبوتنيك": "نشارك كحزب في انتخابات مجلس النواب الجارية، على مقاعد القائمة ومقاعد الفردي، ولدينا سبعة مرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر و18 مرشح فردي".

    البرلمان المصري
    © AP Photo /
    القضاء المصري يقرر رفض دعوى وقف انتخابات مجلس النواب
    وأضاف زهران: "مرشحونا سواء على القائمة أو المقاعد الفردية منتشرون جغرافيا في الصعيد والدلتا والقاهرة ومدن القناة، ونسعى من خلال هذه الانتخابات ليس فقط للحصول على مقاعد في مجلس النواب، ولكن أيضا وهذا الأهم، نسعى عبر تلك الانتخابات إلى توسيع قاعدتنا الجماهيرية وتحقيق مكاسب سياسية وتنظيمية".

    وأكد زهران: "مشاركتنا في انتخابات مجلس الشيوخ كانت تجربة جيدة من أكثر من زاوية، من ناحية أننا فزنا بثلاث مقاعد في المجلس، وهم مرشحونا الذين كانوا على القائمة الوطنية".

    وتابع: "للأسف لم يوفق مرشحونا على المقاعد الفردية، ولكننا نعتبرها نتيجة جيدة، ومن ناحية أخرى كانت التجربة إيجابية ليس فقط بالحصول على مقاعد في مجلس الشيوخ، ولكن أيضا كانت مناسبة جيدة للتواصل مع الجمهور، وتحقيق مكاسب تنظيمية، وكل ذلك تحقق بنسب جيدة، وهو ما حفزنا أكثر على المشاركة في انتخابات النواب".

    وتعليقا على ضعف التنسيق بين أحزاب المعارضة في مصر خلال الانتخابات، قال زهران: "بالنسبة لأحزاب الحركة المدنية، وهي أكبر كتلة معارضة حزبية، حزب تيار الكرامة لم يرشح أحد، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي له مرشحين اثنين، وحزب الدستور مرشح واحد، وحزب العيش والحرية له أربع مرشحين، وحتى الآن لا يوجد تنسيق بين أحزاب الحركة المدنية، وهناك دعوة للتنسيق من جانبنا وننتظر الرد خلال أيام".

    البرلمان المصري
    © AP Photo /
    الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب المصري
    ولم يستبعد زهران أن يكون ارتباط حزبه (المعارض)، بالقائمة الوطنية، التي تضم أحزاب الموالاة له تأثير على التنسيق بين أحزاب المعارضة، موضحا: "أي ردود أفعال عصبية على مشاركة حزبنا في القائمة الوطنية لا تفيد، مضيفا: "في السياسة ما لا يدرك كله لا يترك كله، والأحزاب المدنية يمكن أن تختلف مع بعضها على القوائم والتحالفات ويمكن أن تعمل سويا بالتنسيق على المقاعد الفردية، ولازلنا نرى أن المقاعد الفردية يمكن العمل المشترك بها ونترك موضوع القائمة لكل حزب حسب ما يراه".

    ودافع زهران عن مشاركة حزبه (المعارض) في القائمة الوطنية التي تضم أحزاب الموالاة بقوله: "القائمة الوطنية التي شاركنا فيها في انتخابات مجلس الشيوخ ونشارك فيها أيضا في انتخابات مجلس النواب تضم أحزاب موالاة وأحزاب معارضة، وتجربتنا معها كانت جيدة".

    وقال: "لم يفرض علينا أحد في القائمة، ولم يفرض علينا خطاب سياسي في القائمة من قبل أحزاب الموالاة، والقائمة تنتهي بنهاية العملية الانتخابية".

    وتابع: "نفس الأمر في انتخابات مجلس النواب، لن يكون في المجلس كتلة برلمانية باسم القائمة الوطنية من أجل مصر، فالقائمة الانتخابية تنتهي بانتهاء الانتخابات، وهناك فروق بسيطة بين القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وحزب الحركة الوطنية لم يعد في القائمة، ودخل القائمة حديثا حزب إرادة جيل".

    وتوقع زهران ألا يشهد البرلمان المقبل تغيرات كبيرة موضحا: "البرلمان المقبل سيكون قريب من البرلمان المنقضي من حيث حجم المعارضة ووزنها وتركيبة المجلس وعموما لن يشهد تغيير كبير، وهناك حملة ضد البرلمان السابق، ولكن يجب أن نتذكر أن 120 من أعضاء هذا البرلمان عارضوا اتفاقية تيران وصنافير، و22  نائب عارضوا التعديلات الدستورية، ولا توجد لدينا أوهام حول قدرات المعارضة في البرلمان".

    المطرب المصري إيهاب توفيق
    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
    "قرار في وقت متأخر"... إيهاب توفيق يكشف حقيقة ترشحه لمجلس النواب في مصر
    وتابع: "لكن البرلمان ليس أسوأ أو أفضل من غيره، وهو انعكاس لواقع التوازنات السياسية في مصر، والاستثناء الوحيد هو برلمان 2012، وهو البرلمان الذي أنتجته ثورة يناير 2011".

    ولم يستبعد زهران أن ينظر البرلمان المقبل في قضايا مهمة، وقال "البرلمان السابق مرت به بالفعل قضايا مصيرية مثل قضية تيران وصنافير وقضية التعديلات الدستورية، ومن الصعب التنبؤ بما سيواجهه البرلمان المقبل، وهناك دائما جديد في الواقع السياسي والاجتماعي".

    وتوقع زهران ارتفاع نسبة التصويت في انتخابات النواب بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ وأوضح: "لا نتوقع مشاركة كبيرة، ستزيد المشاركة بطبيعة الحال عن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي بلغت 14 في المائة فقط، ولكن لا نتوقع مشاركة كبيرة، مثل التي شهدتها مصر في انتخابات البرلمان في عام 2012، والتي كانت مدعومة بزخم ثورة يناير".

    وتأسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وسعى الحزب للتعبير عن تيار يسار الوسط، والربط بين القضايا الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الديموقراطية والحريات، وشارك الحزب بقوة في برلمان 2012، كما شارك الحزب في الحكومة التي تشكلت في أعقاب الإطاحة برئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي عام 2013، حيث شغل القيادي في الحزب حازم الببلاوي منصب رئيس الحكومة، بالإضافة لتقلد قيادات من الحزب عدد من الحقائب الوزارية في تلك الحكومة.

    رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
    © AP Photo / Lobna Tarek
    مجلس النواب المصري يوافق على طلب سماع مرتضى منصور أمام النيابة العامة
    ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي يوم العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي الناخبين المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.

    وأعلن إبراهيم في المؤتمر الصحفي الجدول الزمني للانتخابات والتي تجري على مرحلتين، وتبدأ بتلقي أوراق الترشح ابتداء من اليوم 17 سبتمبر، حتى 26 من الشهر نفسه، ويبدأ التصويت في المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد انتهاء التصويت في الخارج.

    ويجري التصويت في المرحلة الثانية في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد انتهاء التصويت في الخارج.

    وأعلن لاشين أن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب ستعلن في موعد أقصاه 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد انتهاء الانتخابات بمرحلتيها وجولتي الإعادة، وقبل انقضاء فترة البرلمان الحالي بحوالي أسبوعين.

    وتجري الانتخابات النيابية في مصر على 568 مقعد، نصفها بنظام الفردي ونصفها بنظام القائمة، بالإضافة لعدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بما لا يزيد عن 5 في المائة من عدد الأعضاء.

    11 معلومة عن قوائم انتخابات النواب المصري بعد التعديل
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    11 معلومة عن قوائم انتخابات "النواب المصري" بعد التعديل

    انظر أيضا:

    الفنان هاني رمزي يخوض انتخابات مجلس النواب المصري
    "قرار في وقت متأخر"... إيهاب توفيق يكشف حقيقة ترشحه لمجلس النواب في مصر
    الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب المصري
    القضاء المصري يقرر رفض دعوى وقف انتخابات مجلس النواب
    الكلمات الدلالية:
    مصر, النواب المصري, مجلس النواب المصري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممصمة نورا بوريلي (يمين) مع طالباتها من معهد مارانغوني لتصميم الأزياء وأصدقائها أزياء في إطار أسبوع الموضة لمجموعة ربيع/ خريف 2021 في ميلانو، إيطاليا 27 سبتمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    المكواة أيضا لديها أذنين
    المكواة أيضا لديها أذنان
    خطوات أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام والروضة للمقيمين بالسعودية
    خطوات أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة للمقيمين بالسعودية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك