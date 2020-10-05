اعتقال فلسطيني بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول، فلسطينيا من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

القدس – سبوتنيك. وزعم الجيش الإسرائيلي أن ذلك بذريعة محاولة الشاب تنفيذ عملية طعن عند أحد الحواجز العسكرية القريبة من المدينة.

وقالت القوات الإسرائيلية في بيان لها إنها "اعتقلت شابا بعد محاولته طعن شرطي إسرائيلي قرب مفرق (بيت عينون)، وتم نقله إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معه".

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية محلية، فإن المواطن الذي تم اعتقاله في العشرينيات من العمر، لكن لم تعرف هويته بعد، واقتادته قوات إسرائلية إلى جهة غير معلومة.

وكانت إسرائيل قد ألقت أيضا، في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، القبض على فلسطيني إثر محاولة طعن بالقرب من مستوطنة آريئيل بالضفة الغربية.