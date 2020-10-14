"الأقرب للناس والأسرع للخير"... رسالة من محمد بن راشد آل مكتوم إلى شيخة إماراتية

بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، رسالة إلى شيخة إماراتية.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة بمنافسة فوز الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

نبارك للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الانساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة نتيجة قيادتها بنجاح لحملة ١٠ مليون وجبة في بداية أزمة كورونا ... هند أقرب الناس للناس .. وأسرع النساء للخير .. pic.twitter.com/dFo25khtD0 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 14, 2020

​وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدته: "هذا نتيجة قيادتها بنجاح لحملة 10 مليون وجبة في بداية أزمة كورونا".

وتابع حاكم دبي بقوله "هند أقرب الناس إلى الناس، وأسرع الناس إلى الخير، نبارك للشيخة هند بن مكتوم على جائزتها".