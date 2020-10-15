تسجيل
16:19 GMT15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سوريون يحملون صور الرئيس بشار الأسد وأعلام سوريا في حلب

    رغم مؤشرات التقارب... لماذا مدد المجلس الأوروبي العقوبات على سوريا؟

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102202/54/1022025442_0:270:5184:3186_1200x675_80_0_0_456f595d1849f57914d217b8aa473d69.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010151046852470-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%9F/

    على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى مقاربة بعض الدول الأوروبية للانفتاح على سوريا، أعلن المجلس الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على بعض المؤسسات والأفراد السوريين، لعام إضافي.

    وصرحت الخارجية السورية أن البيان الذي أصدره المجلس الأوروبي "بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية بُني على النفاق والتضليل ويأتي استمرارا للحملة المعادية لسوريا".

    وفي مايو الماضي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية لمدة عام واحد، حتى صيف 2021.

    تمديد العقوبات

    مصنع المحولات الكهربائية Union Transformers، في ضواحي دمشق
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة العقوبات على سوريا
    ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن البيان "هو استمرار للحملة المعادية لسوريا والتي لجأ اليها المجلس الأوروبي منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا وحتى الآن مستخدمين الملف الكيميائي السوري ذريعة للاستمرار في نشر أكاذيبهم ضد سوريا".

    ووصف المصدر البيان بأنه "يدلل مرة أخرى على عدم صدقية المجلس الأوروبي ويندرج في إطار تماهي سياسات هذا المجلس مع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تجويع الشعب السوري والنيل من صموده وثباته"

    ورأت الخارجية في البيان أنه يأتي دعما "للمجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك استخدامها المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء"

    وختم المصدر بالتشديد على أن سوريا "لا تمتلك أي أسلحة كيميائية وذلك في إطار تنفيذها التزاماتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" وقال إن دمشق "أكدت مرارا أنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا لا أخلاقيا وأنها تدين استخدامها في أي مكان وتحت أي ظرف كان وضد أي كان"

    نظرة أوروبية

    مدينة دمشق
    © Sputnik . Mohammad Damour
    رغم المطالب الدولية بوقفها بسبب كورونا.. لماذا مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على سوريا؟
    مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إنه "بالرغم من ظهور بوادر انفتاح دول الاتحاد الأوروبي على الإدارة السورية واستعداد البعض لمعاودة التعاون الاستخباراتي وإعادة فتح القنوات الدبلوماسية، إلا أن هذه الدول ما زالت متمسكة بمنطق العقوبات المفروضة على النظام السوري".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ذلك يأتي اعتقادا منها أنه يشكل ورقة ظغط عليه لإرغامه على الإقدام على خطوات سياسة، بينها الانفتاح على المعارضة السياسية والمشاركة في تنظيم مرحلة انتقالية تبعد شبح الحرب الأهلية التي تسببت  في نزوح الملايين و كسر البنى التحتية للبلاد".

    وتابع: "دول الاتحاد الأوروبي لا تريد أن تعطي الرئيس بشار الأسد شيكا على بياض وأن تكافئه بالتخلي عن نظام العقوبات دون أن يكون هناك تنازلات هامة تؤسس لنقلة نوعية في الصراع على السلطة في سوريا".

    واستطرد: "بالإضافة إلى أن هناك قناعة لدى دول الاتحاد الأوروبي مفادها أن الحل في الأزمة السورية يحب أن ينبع من مقاربة جماعية  يكون لمختلف اللاعبين الدوليين دور فيها وليس عبر اتخاد خطوات أحادية الجانب".

    الكيل بمكيالين

    الحياة اليومية في دمشق، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresensky
    دمشق تهاجم الاتحاد الأوروبي وترد على قراره بتمديد العقوبات على سوريا
    من جانبه قال الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي السوري، العضو السابق للوفد الحكومي المفاوض في جنيف، "لا يمكن النظر إلى السياسة الأوروبية على أنها مستقلة عن الأجندات الأمريكية حتى عندما يتعلق الأمر بمصلحة أوروبا نفسها".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه "عندما يتعلق الأمر بغض نظر أمريكي عن سياسات مخالفة لرغبتها ضمن هامش بسيط فهذا الأمر يتعلق غالبا بقناعة الولايات المتحدة بأن هذا الاختلاف لا يقدم ولا يؤخر في المشهد العام".

    وتابع: "على سبيل المثال كان من اللافت بالنسبة لأي مراقب محايد أن انتقادات وزيرة الخارجية السويدية للاحتلال التركي اقتصرت على المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، مقابل صمت وتجاهل مطبق للاحتلال التركي في منطقة إدلب التي يوجد فيها الجانب التركي جنبا إلى جنب وكغطاء استراتيجي لتنظيم جبهة النصرة المصنف إرهابيا على قوائم مجلس الأمن".

    واستطرد: "هذا الكيل بأكثر من مكيال يسير إلى أن سياسات غالبية الدول الأوروبية، فيما يتعلق هنا بسوريا على الاقل، هي نسخة طبق الأصل عن السياسات الأمريكية، بما في ذلك ضروب التحيز والأهداف الخارجة عن القانون الدولي التي تمارسها الولايات المتحدة، فمن المستحيل عمليا أن نسمع تصريحا أوروبيا ينتقد الاحتلال الأمريكي لمنطقة الشمال الشرقي، مع أنه شأنه شأن الاحتلال التركي، يأتي من خارج الشرعية الدولية والقانون والتفويض الدولي، كما أنه يتساوى معه في دعم الميليشيات اللاشرعية والعصابات التي يدعمها الاحتلالان كل في منطقته".

    مبنى وزارة الخارجية الروسية
    © AFP 2020 / JOEL SAGET
    روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن العقوبات المفروضة على سوريا ومواجهة كورونا سوية
    كما أنه من المستحيل عمليا – والكلام لا يزال لدنورة- أن نسمع تصريحا أوروبيا، ولو شكلانيا، حول الالتزام بوحدة وسيادة الدولة السورية، إلا عندما يتعلق الأمر ببيان مشترك مع الروسي مثلاً".

    وأكمل: "من الواضح أن السياسة الخارجية الأوروبية ضعيفة جداً عندما يتعلق الأمر بموقف ليس فيه رأي أو توجيه أمريكي، فعلى الرغم مثلاً من تحدي تركيا للاتحاد الأوروبي مجتمعاً فيما يتعلق بتجاوز القانون الدولي في التنقيب بشرق المتوسط بما ينتهك حقوق قبرص واليونان، وعلى الرغم من رعاية أردوغان للإرهاب، وعلى الرغم من تهديده أوروبا بأمواج اللاجئين، نجد أن الموقف الأوروبي في مواجهة التحدي التركي أكثر من هزيل، ففي مقابل التلويح بعقوبات بسيطة أو شكلية، يعرض الأوروبيون معها فوراً ما يطلقون عليه "حزماً تشجيعية" للاتراك لدفعهم نحو التخلي عن سياسة الابتزاز حول اللاجئين".

    وأنهى حديثه قائلًا: "لذلك فالموقف السوري كان واضحاً في اعتبار الموقف الأوروبي غير متمتع بالاستقلالية عن الموقف الأمريكي، وأن بعض الدول الأوروبية التي كانت شريكة في دعم الحرب الإرهابية على سوريا هي شريكة اليوم بالقدر ذاته في حرب التجويع والحصار الاقتصادي التي تستهدف الشعب السوري".

    انظر أيضا:

    دمشق تهاجم الاتحاد الأوروبي وترد على قراره بتمديد العقوبات على سوريا
    روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن العقوبات المفروضة على سوريا ومواجهة كورونا سوية
    رغم المطالب الدولية بوقفها بسبب كورونا.. لماذا مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على سوريا؟
    بوريل: الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 2.3 مليار يورو لدعم سوريا
    الكلمات الدلالية:
    أوروبا, عقوبات, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة العنكبوت القافز (Salticidae)، للمصور الروماني أندريه نيكا، التي دخلت قائمة صور متميزة في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    الفائزون في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    تسجيل لقاح ثان ضد كورونا
    لقاح روسي ثان يدخل المعركة ضد كورونا
    إنفوجرافيك…في لبنان… هل يكون الحريري مرشحا توافقيا؟
    في لبنان... هل يكون الحريري مرشحا توافقيا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك