وزير عراقي: مهتمون بالتعامل مع الشباب السعودي واستضافة هذا الحدث

قال وزير عراقي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مهتمة بالتعامل مع الشباب السعودي الذي أظهر إمكانات مهمة في النقاشات الثقافية، واستضافته في بغداد.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، عقب لقائه السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري، بحسب بيان للوزارة، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال ناظم إنه وخلال استقباله السفير السعودي أكد على ضرورة تفعيل مذكرة التعاون السعودية.

ولفت إلى أن "العراق عاش فترة انقطاع وعزلة ثقافية في تسعينيات القرن الماضي، وأمامه اليوم فرصة سانحة للتعاون مع أشقائه العرب".

وتابع: "المملكة ليست بعيدة عن أوضاع العراق وتعيش معنا ذات الصعوبات".

ومضى الوزير العراقي بالقول: "جمعتني اليونيسكو ومركز الملك عبد العزيز في الكثير من المناسبات مع الأصدقاء والزملاء السعوديين للنقاش بشأن مواجهة التطرف على مستوى العالم العربي، وأنا مهتم بالتعامل مع الشباب السعودي الذي أظهر إمكانات مهمة في النقاشات الثقافية".

وتابع وزير الثقافة: "على المستوى الثقافي دخلنا في تعاون ثنائي مع المملكة العربية السعودية، إذ نعتقد أن جو الانفتاح الحالي في المملكة يساعد على فتح حوارات ثقافية جادة، ونحن نريد ترجمة حقيقية لمذكرة التعاون الثنائي بين البلدين على مستوى وزارتي الثقافة والسياحة السعوديتين ووزارتنا".

ودعا ناظم السعودية إلى بحث فرص الاستثمار في منطقة القشلة على ضفاف نهر دجلة وهي منطقة ذات امتداد وتراث إسلامي عربي بطول كيلومترين تضم القصر العباسي والمدرسة العباسية والشواهد القديمة التراثية.

وأكد أن السعودية جادة في إطلاق مشروع صيانة طريق الحج القديم من الكوفة إلى مكة والمعروف بدرب زبيدة.

وأضاف الوزير العراقي: "لدينا استحقاقات مقبلة ومنها معرض الكتاب التي كان للجناح السعودي حضور مميز فيه العام الماضي، ولهذا نحن مستعدون لاستضافة أسبوع الكتاب السعودي، واللقاء بالشباب السعودي الجامعي هنا في بغداد".

من جانبه، هنأ السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري الوزير ناظم على نيله ثقة البرلمان لحقيبة الوزارة، قائلاً: "نعتقد أنها ثلاث وزارات في وزارة واحدة، يحق للعراق أن يفخر بآثاره وإرثه الحضاري، وهذا سيكون بحاجة إلى خطة استراتيجية من قبلكم"، بحسب البيان.

وأضاف الشمري: "انتمائنا واحد، الروابط كثيرة بشكل متشابك، انقطاعنا عن بعضنا آذانا بشكل كبير نحن أيضاً في المملكة، علينا الاستفادة من أخطاء الماضي، وهذه هي الشجاعة. ونحن معكم في تطبيق أي مقترحات لخدمة علاقاتنا".

وتابع السفير السعودي بالقول: "حضرت مباراة منتخبنا الودية مع المنتخب العراقي، والملك ما إن شاهد حجم الإقبال الهائل على كرة القدم وما تفعله من وحدة للشعب العراقي، تبرع بملعب كامل للعراق، الثقافة والسياحة في السعودية بدأت بأخذ مداها الواسع كرافد جديد، خصوصاً في خطتنا الاستراتيجية 2020 - 2030".