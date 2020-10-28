مصر تجهز آلية جديدة لمصروفات المدارس الخاصة

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، أنها تجهز آلية جديدة لمصروفات المدارس الخاصة.

ونشر وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، منشورا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، قال فيه إن الوزارة تعمل على وضع ضوابط من أجل تقنين العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة واللغات والمعاهد القومية والمدارس الدولية.

وقال شوقي، إن هذا من أجل ضمان استقرار العملية التعليمية، والحفاظ على حق الطلاب في التعلم وعدم الزج بالطلاب في مسائل المصروفات.

وقال وزير التعليم "هذه الضوابط ستنشر قريبا مع متابعة تنفيذها بكل دقة".

وطالبت الوزارة بضرورة الالتفات إلى ما تقدمه الدولة من خدمات تعليمية، وتشجيع الأولاد على التعلم، وعدم الانزلاق في موضوعات مثل المصروفات المتأخرة أو الكتب المزورة، أو بث شائعات على الدوام لإلهاء الجميع عن التعلم.