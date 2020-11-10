تسجيل
12:31 GMT10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مدينة جدة، السعودية يونيو 2020

    "للمرة الأولى في المملكة"... رسميا موعد "حدث استثنائي" تستضيفه السعودية 2021

    © AP Photo / Amr Nabil
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0f/1046844176_0:302:3104:2048_1200x675_80_0_0_1d422d96b5a67681f6635b03ad2c30b6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011101047138333-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2021/

    تم الإعلان بصورة رسمية عن موعد "حدث استثنائي" من المقرر أن تستضيفه السعودية في عام 2021.

    وأعلن اتحاد سباقات السرعة "فورمولا 1" في بيان جديد روزنامة سباقاته للموسم المقبل، والتي تضمنت لأول مرة سباقا في المملكة العربية السعودية.

    ومن المقرر أن تستضيف حلبة جدة السعودية إحدى جولات "فورمولا 1"، يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 المقبل، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس".

    The Sochi Autodrome Formula 1 Circuit turned out to be more complicated than expected, the team principal of the Ferrari Formula One team Marco Mattiacci told.
    Aleksei Kudenko
    السعودية تستضيف سباق "فورمولا 1" في جدة

    وباتت السعودية ثالثة دولة عربية تحتضن سباقات فورمولا 1، بعد البحرين (حلبة صخير) والإمارات (حلبة ياس مارينا في أبو ظبي).

    في المقابل، لم تتضمن الروزنامة جائزة فيتنام الكبرى، بسبب إيقاف عمدة هانوي بتهمة الفساد.

    وتضمنت روزنامة سباقات "فورمولا 1" رقما قياسيا من السباقات، بعدما ارتفع عددها لـ23 سباقا.

    ومن المقرر أن يبدأ الموسم في أستراليا يوم 21 مارس/آذار المقبل.

    وكان التلفزيون الرسمي السعودي قد ذكر أن السعودية ستستضيف سباقاً لأول مرة ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات في جدة في 2021.

    وكان من المفترض أن يتألف جدول موسم 2020 من 22 سباقا مع دخول سباق فيتنام لأول مرة وعودة سباق جائزة هولندا الكبرى لأول مرة في 34 عاماً، لكنه تقلص إلى 17 سباقاً بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.

    ​واستضافت السعودية، سابقا، سباق "الفورمولا إي- الدرعية 2018" أكبر سباق "للفورمولا إي" يقام على مستوى العالم، مشيرا إلى أن شركة "سي بي إكس" سبق لها أن نظمت 45 سباقا في عواصم دول متقدمة مثل: لندن وباريس وروما ونيويورك ومكسيكوستي وهونغ كونغ والصين، إلا أن السباق المقام في السعودية يختلف عن السباقات الأخرى"، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للسباق "سي بي إكس" كارلو بوتاجي.

    انظر أيضا:

    جائزة روسيا الكبرى لسباق "فورمولا 1"
    هوندا توقف مشاركتها في "فورمولا 1" في نهاية موسم 2021
    هاميلتون يتجاوز شوماخر وينفرد بالرقم القياسي برصيد 92 انتصارا في فورمولا 1
    السعودية تستضيف سباق "فورمولا 1" في جدة
    الكلمات الدلالية:
    سباقات فورمولا وان, سيارة فورمولا1, سباق الفورمولا, الفورمولا - 1, فورمولا-1, فورمولا, جدة, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رحلة اليخت الاستكشافي القطبي بطرس الأول في جزيرة كيجي، روسيا 1 أكتوبر 2020
    حيث تلتقي السماء بالأرض... مناظر طبيعية خلابة وجهات سياحية في روسيا
    بعد فوز بايدن... عل تتغير قواعد اللعبة السياسية في العالم؟
    بعد فوز بايدن... هل تتغير قواعد اللعبة السياسية في العالم؟
    كامالا هاريس... أول إمرأة ومن أصول ملونة نائبة لرئيس أمريكا
    كامالا هاريس... أول امرأة ومن أصول "ملونة" نائبة لرئيس أمريكا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك