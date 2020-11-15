الإمارات تطرح "الإقامة الذهبية"... هذه تفاصيلها

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني عن طرحها منظومة جديدة أطلقت عليها اسم "الإقامة الذهبية" مخصصة لغير الإماراتيين.

وسيمكن من خلال "الإقامة الذهبية"، للسلطات الإماراتية، أن تمنح بعض الوافدين إقامة مميزة للاستفادة من خدماتهم.

وجاء ذلك في إعلان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الإمارات، وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

الإخوة والأخوات..اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين..لمدة ١٠ سنوات للفئات التالية : جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة،كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية،متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 15, 2020

​وقال محمد بن راشد، في تغريدات عبر تويتر: "الإخوة والأخوات... اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين، لمدة ١٠ سنوات".

وأوضح أن الفئات التي يمكن أن تشملها "الإقامة الذاتية"، جاءت على النحو التالي:

- جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة.

- كافة الأطباء.

- المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية.

- متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.

كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.. بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم .. هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات .. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 15, 2020

​- الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.

- بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

وقال محمد بن راشد، إن "هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات أخرى لاحقا".

وأتم حاكم دبي بقوله "العقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات".