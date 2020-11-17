بماذا وصفه... نتنياهو ينعى والد المدون السعودي محمد سعود

نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، والد المدون السعودي محمد سعود.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، نعى فيها والد محمد سعود، متقدما بالتعازي لمن وصفه بـ"الصديق" ولأسرته.

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة والد صديقي محمد سعود. أتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة لصديقي محمد ولأسرته. رحمه الله والدك وأسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/m6U6IXALai — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 17, 2020

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة والد صديقي محمد سعود. أتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة لصديقي محمد ولأسرته. رحمه الله والدك وأسكنه فسيح جناته.

وكان نتنياهو قد بعث برسالة في السابع والعشرين من الشهر الماضي، إلى محمد سعود، بعد إصابته ووالده بعدوى فيروس "كورونا".

ودعا نتنياهو للمدون السعودي الذي وصفه بـ"صديقي"، بالشفاء التام والعاجل من هذا المرض.

إلى صديقي محمد سعود @mohsaud08 من السعودية، تأسفت كثيرا عند سماع خبر إصابتك وإصابة والدك بمرض كورونا. اسأل الله أن يشفيكما شفاء تاما وعاجلا. pic.twitter.com/0lX1rL4cbC — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 27, 2020

​وكان المدون السعودي محمد سعود قد زار إسرائيل، العام الماضي، والتقى برئيس الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي قوبل في أوساط فلسطينية وسعودية بالتنديد والشجب.

وخص نتنياهو الناشط السعودي محمد سعود بعيد تلك الزيارة، باتصال هاتفي، نشر سعود مقطعا مصورا له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.